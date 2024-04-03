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≡ В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке беспилотников на Татарстан с территории Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48908
В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке беспилотников на Татарстан с территории Казахстана
Отправлено: 03.04.24 - 09:44
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Министерство обороны Казахстана назвало не соответствующей действительности информацию о том, что 2 апреля беспилотники, атаковавшие объекты в Татарстане, были запущены с территории РК.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3322
Re: В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке...
Отправлено: 03.04.24 - 09:44
#1
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Украинские беспилотники скоро и во Владивосток прилетят!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20542
В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке беспилотников на Татарстан с территории Казахстана
Отправлено: 03.04.24 - 09:55
#2
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//Распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности. Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан///

Вчера тут на форуме это распространял один.
С картинками.
Надеюсь это не останется без последствий.

[Исправлено: alex_60, 03.04.2024 - 11:02]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22880
Re: В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке...
Отправлено: 03.04.24 - 10:10
#3
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Цитата:
юля елиссева:
Украинские беспилотники скоро и во Владивосток прилетят!

Из Казахстана? :-o :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20542
В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке беспилотников на Татарстан с территории Казахстана
Отправлено: 03.04.24 - 10:22
#4
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Ещё одна, сами сдаваться приходят.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1767
В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке беспилотников на Татарстан с территории Казахстана
Отправлено: 03.04.24 - 10:26
#5
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3322
В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке беспилотников на Татарстан с территории Казахстана
Отправлено: 03.04.24 - 10:39
#6
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1233
Re: В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке...
Отправлено: 03.04.24 - 10:51
#7
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Цитата:
alex_60:
распространял один

:-) Он был преисполнен гордостью за родное государство.
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