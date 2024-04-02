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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1229
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 23:25
Цитата:
При чём здесь это захолустье?
Суд над нацистами и их приспешниками будет в Киеве.
Kairat stayer:
Гаагский трибунал потом разберётся
Гаагский трибунал потом разберётся
При чём здесь это захолустье?
Суд над нацистами и их приспешниками будет в Киеве.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37459
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 23:32
Цитата:
И поэтому нам выгодна война, и бесконечная, как в Сирии..
abaika95:
Нет Россия никогда не пойдет на конфликт с нами
Нет Россия никогда не пойдет на конфликт с нами
И поэтому нам выгодна война, и бесконечная, как в Сирии..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37459
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 23:36
Эта война выгодна всем.
Особенно тем, кто хочет приуменьшить кпчество славян в этом мире..
А дураки, прежде всего оккупанты, ведутся..
Особенно тем, кто хочет приуменьшить кпчество славян в этом мире..
А дураки, прежде всего оккупанты, ведутся..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15500
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 00:04
Цитата:
Война России с Украиной?
С одной стороны выгодна
Пока Россия там увязла на других ей бела нет
С другой стороны наша экономика связана с Россией
Там санкции
У нас экономический кризис все дорожает
Так что нам выгодно унижение России
Чтобы она лет на 30 в берлогу ушла
111:
И поэтому нам выгодна война, и бесконечная, как в Сирии
И поэтому нам выгодна война, и бесконечная, как в Сирии
Война России с Украиной?
С одной стороны выгодна
Пока Россия там увязла на других ей бела нет
С другой стороны наша экономика связана с Россией
Там санкции
У нас экономический кризис все дорожает
Так что нам выгодно унижение России
Чтобы она лет на 30 в берлогу ушла
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15500
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 00:08
Цитата:
Согласен
Я так унижаться не умею)
Цитата:
Враги России по мнению Макса
Кузаиров, я и 111
Уровень))
Скажи мне кто твой враг и я скажу кто ты))Цитата:
Дорого
Лучше в Астану
Цитата:
ООН кто-то слушает ещё?)
maxsaf:
Ну я же - не ты
Ну я же - не ты
Согласен
Я так унижаться не умею)
Цитата:
maxsaf:
Кузаиров дисквалифицирован, осталось ещё двое
Кузаиров дисквалифицирован, осталось ещё двое
Враги России по мнению Макса
Кузаиров, я и 111
Уровень))
Скажи мне кто твой враг и я скажу кто ты))Цитата:
alex_60:
Собрался абайка95 подлечиться в Челябинск, но умные люди заранее сказали
Собрался абайка95 подлечиться в Челябинск, но умные люди заранее сказали
Дорого
Лучше в Астану
Цитата:
maxsaf:
«Мы выступаем против и призываем прекратить любые атаки на гражданскую инфраструктуру», — сказал он.
«Мы выступаем против и призываем прекратить любые атаки на гражданскую инфраструктуру», — сказал он.
ООН кто-то слушает ещё?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15500
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 00:09
Цитата:
А путина в Киев привезут??
Я думал он как тот
В бункере застрелится
Skeptic:
Суд над нацистами и их приспешниками будет в Киеве.
Суд над нацистами и их приспешниками будет в Киеве.
А путина в Киев привезут??
Я думал он как тот
В бункере застрелится
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 00:18
Цитата:
---Он и сам не знает
abaika95:
Откуда картинка?
Откуда картинка?
---Он и сам не знает
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 00:25
Цитата:
Kairat stayer:
У сказочников особо мозгов нет,
У сказочников особо мозгов нет,
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 00:28
Цитата:
---Ты когда-нибудь поймешь , что мир давно уже стал глобальным ?
111:
Человек, продавший свой народ
Человек, продавший свой народ
---Ты когда-нибудь поймешь , что мир давно уже стал глобальным ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 00:43
Цитата:
А кушать чё будете все 30 лет?
abaika95:
У нас экономический кризис все дорожает Так что нам выгодно унижение России Чтобы она лет на 30 в берлогу ушла
У нас экономический кризис все дорожает Так что нам выгодно унижение России Чтобы она лет на 30 в берлогу ушла
А кушать чё будете все 30 лет?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 00:46
Цитата:
Я помогу
abaika95:
Я так унижаться не умею)
Я так унижаться не умею)
Я помогу
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 00:48
Цитата:
Ещё был пилот вертолета, но он вроде самоликвидировался...
abaika95:
Враги России по мнению Макса Кузаиров, я и 111
Враги России по мнению Макса Кузаиров, я и 111
Ещё был пилот вертолета, но он вроде самоликвидировался...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 00:59
Цитата:
---Он уже и не помнить
maxsaf:
Ты сына куда решил отправить
Ты сына куда решил отправить
---Он уже и не помнить
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 01:09
Цитата:
---Ответа не будет , как всегда
maxsaf:
#4727 ответь если не заметил, воин
#4727 ответь если не заметил, воин
---Ответа не будет , как всегда
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 01:13
Цитата:
----Тяжелая , однако , жизнь
111:
Практически всю жизнь.
Практически всю жизнь.
----Тяжелая , однако , жизнь
-
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