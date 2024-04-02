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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1229
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 23:25
#4771
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Цитата:
Kairat stayer:
Гаагский трибунал потом разберётся

При чём здесь это захолустье?
Суд над нацистами и их приспешниками будет в Киеве.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37459
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 23:32
#4772
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Цитата:
abaika95:
Нет Россия никогда не пойдет на конфликт с нами

И поэтому нам выгодна война, и бесконечная, как в Сирии..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37459
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 23:36
#4773
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Эта война выгодна всем.
Особенно тем, кто хочет приуменьшить кпчество славян в этом мире..
А дураки, прежде всего оккупанты, ведутся..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15500
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 00:04
#4774
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Цитата:
111:
И поэтому нам выгодна война, и бесконечная, как в Сирии

Война России с Украиной?
С одной стороны выгодна
Пока Россия там увязла на других ей бела нет
С другой стороны наша экономика связана с Россией
Там санкции
У нас экономический кризис все дорожает
Так что нам выгодно унижение России
Чтобы она лет на 30 в берлогу ушла
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15500
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 00:08
#4775
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Цитата:
maxsaf:
Ну я же - не ты

Согласен
Я так унижаться не умею)

Цитата:
maxsaf:
Кузаиров дисквалифицирован, осталось ещё двое

Враги России по мнению Макса
Кузаиров, я и 111
Уровень))
Скажи мне кто твой враг и я скажу кто ты))Цитата:
alex_60:
Собрался абайка95 подлечиться в Челябинск, но умные люди заранее сказали

Дорого
Лучше в Астану
Цитата:
maxsaf:
«Мы выступаем против и призываем прекратить любые атаки на гражданскую инфраструктуру», — сказал он.

ООН кто-то слушает ещё?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15500
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 00:09
#4776
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Цитата:
Skeptic:
Суд над нацистами и их приспешниками будет в Киеве.

А путина в Киев привезут??
Я думал он как тот
В бункере застрелится
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10101
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 00:18
#4777
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Цитата:
abaika95:
Откуда картинка?

---Он и сам не знает
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10101
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 00:25
#4778
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Цитата:
Kairat stayer:
У сказочников особо мозгов нет,

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10101
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 00:28
#4779
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Цитата:
111:
Человек, продавший свой народ

---Ты когда-нибудь поймешь , что мир давно уже стал глобальным ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22878
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 00:43
#4780
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Цитата:
abaika95:
У нас экономический кризис все дорожает Так что нам выгодно унижение России Чтобы она лет на 30 в берлогу ушла

А кушать чё будете все 30 лет? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22878
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 00:46
#4781
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Цитата:
abaika95:
Я так унижаться не умею)

Я помогу :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22878
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 00:48
#4782
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Цитата:
abaika95:
Враги России по мнению Макса Кузаиров, я и 111

Ещё был пилот вертолета, но он вроде самоликвидировался...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10101
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 00:59
#4783
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Цитата:
maxsaf:
Ты сына куда решил отправить

---Он уже и не помнить :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10101
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 01:09
#4784
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Цитата:
maxsaf:
#4727 ответь если не заметил, воин

---Ответа не будет , как всегда
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10101
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 01:13
#4785
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Цитата:
111:
Практически всю жизнь.

----Тяжелая , однако , жизнь :-x :-x :-x
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