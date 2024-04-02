Отправлено: - 21:56

abaika95:

Вроде как они пишут для тех кто в раздумьях Лучше не ехать раз смысла нет Шило на мыло

Цитата:111 в раздумьях, куда сына отправить. Хай дома сидит, нефиг ему по Европам да Америкам кататься