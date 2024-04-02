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≡ Улики - в землю! - Стройматериалы незаконно закапывали рядом со стройкой школы в микрорайоне Аэропорт Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48904
Улики - в землю! - Стройматериалы незаконно закапывали рядом со стройкой школы в микрорайоне Аэропорт Костаная
Отправлено: 02.04.24 - 18:19
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О том, что на пустыре возле стройплощадки закапывают мусор, сообщил "НГ" читатель сегодня, 2 апреля. И прислал видео, на котором снята работа бульдозера. Мы попросили пресс-службу ДП Костанайской области разобраться в ситуации.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37455
Re: Улики - в землю! - Стройматериалы незаконно закапывали рядом...
Отправлено: 02.04.24 - 18:19
#1
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Цитата:
Благодарим за активную гражданскую позицию вашего читателя! За своевременную информацию и отличную фиксацию правонарушения.


Молодец, так с ними, работягами!
А вообще, нужно было наказывать стройкампанию, но это невозможно в принципе..
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Безбилетный пассажир
§ Безбилетный пассажир
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.11.13
Сообщений:
86
Re: Улики - в землю! - Стройматериалы незаконно закапывали рядом...
Отправлено: 02.04.24 - 22:16
#2
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А где бульдозер? Нет бульдозера - нет дела )))
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