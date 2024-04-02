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Улики - в землю! - Стройматериалы незаконно закапывали рядом со стройкой школы в микрорайоне Аэропорт Костаная
Улики - в землю! - Стройматериалы незаконно закапывали рядом со стройкой школы в микрорайоне Аэропорт Костаная
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