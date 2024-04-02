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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 318 из 318«1...316317318
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22875
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 21:54
#4756
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Цитата:
abaika95:
Ну давайте допустим Россия пойдет на конфронтацию с Казахстаном Чисто гипотетически

Не пойдет - Россия дружит с Казахстаном, за исключением пары товарищей, типа тебя, оцифрованного и Кузаирова :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22875
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 21:56
#4757
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Цитата:
abaika95:
Вроде как они пишут для тех кто в раздумьях Лучше не ехать раз смысла нет Шило на мыло

111 в раздумьях, куда сына отправить. Хай дома сидит, нефиг ему по Европам да Америкам кататься :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5305
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 21:57
#4758
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Цитата:
alex_60:
Спрыгнул что ли. Ты же основной поставщик ракет, геопардов, самолётов и прочего Режиму Зеленского. Решаешь сколько, чего, когда поставят, какие российские города бомбить будут. С твоих слов все.


С твоих слов, сказочник. Решать сколько поставлять оружие и.т.д будет 9 апреля 2024 года нижняя палата конгресса США. Европа поставляет и это не секрет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20539
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 21:59
#4759
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Абайка95 третий или четвёртый уже
Клон. Новая разработка.
Наверное не знает что первому абайка95 правилами запрещено было между строками пустые дыры ставить.
Неопытный ещё видать.
Но пыхтит как и предыдущие,
Работу работает.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15496
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 21:59
#4760
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Цитата:
maxsaf:
пары товарищей, типа тебя, оцифрованного и Кузаирова

Это уже не пара а три человека получается
Цитата:
maxsaf:
111 в раздумьях, куда сына отправить. Хай дома сидит, нефиг ему по Европам да Америкам кататься

Ну тебя же пустили
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20539
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 22:01
#4761
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Баюбашки баю, кошмарный експерт.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5305
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 22:02
#4762
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Цитата:
abaika95:
Смехота Ну Клоуны
И главное сами не понимают что своими аргументами загоняют себя же в лужу
Россия осажденная крепость
Которая со всех сторон дырявая))
Легче уже в поле жить и то безопаснее...


Александр Кушнар отмечает, что украинцы новыми дронами нанесли удары. Этот Александр не будет врать, точно не сказочник как некоторые 8-) 8-) 8-).

Подробнее здесь:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20539
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 22:05
#4763
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Цитата:
Kairat stayer:
украинцы новыми дронами нанесли удары.


Отмечаешь? Много кумыса не пей.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20539
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 22:09
#4764
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Минобороны Казахстана опровергло сообщения о том, что беспилотники, атаковавшие объекты Татарстана, запущены из населенных пунктов республики. Заявление опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22875
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 22:10
#4765
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Цитата:
abaika95:
Ну тебя же пустили

Ну я же - не ты :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22875
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 22:11
#4766
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Цитата:
abaika95:
Это уже не пара а три человека получается

Кузаиров дисквалифицирован, осталось ещё двое :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20539
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 22:16
#4767
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Цитата:
abaika95:
Российские колхозники обделавшись от того что Украина уже по глубине бьёт


Собрался абайка95 подлечиться в Челябинск, но умные люди заранее сказали, езжай в Талапкер,другого пути у тебя нет.

[Исправлено: alex_60, 02.04.2024 - 23:17]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22875
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 22:24
#4768
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Цитата:
alex_60:
но умные люди заранее сказали, езжай в Талапкер,другого пути у тебя нет.

По иронии судьбы лечиться будет у шамана :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22875
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 22:50
#4769
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Один из крупнейших в Казахстане по размеру капитала Halyk Bank («Народный банк») прекратил обслуживание карт российской платежной системы «Мир» еще в конце февраля. Об этом со ссылкой на сотрудника кол-центра организации сообщает ТАСС.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22875
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 23:03
#4770
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Цитата:
alex_60:
завтра у тебя траур будет. за Татарстан полетит. так что сильно не празднуй.

Организация Объединенных Наций (ООН) выступила против атак беспилотников на Татарстан. Об этом заявил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС. «Мы выступаем против и призываем прекратить любые атаки на гражданскую инфраструктуру», — сказал он.
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