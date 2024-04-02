alex_60: Спрыгнул что ли. Ты же основной поставщик ракет, геопардов, самолётов и прочего Режиму Зеленского. Решаешь сколько, чего, когда поставят, какие российские города бомбить будут. С твоих слов все.
С твоих слов, сказочник. Решать сколько поставлять оружие и.т.д будет 9 апреля 2024 года нижняя палата конгресса США. Европа поставляет и это не секрет.
Абайка95 третий или четвёртый уже Клон. Новая разработка. Наверное не знает что первому абайка95 правилами запрещено было между строками пустые дыры ставить. Неопытный ещё видать. Но пыхтит как и предыдущие, Работу работает.
abaika95: Смехота Ну Клоуны И главное сами не понимают что своими аргументами загоняют себя же в лужу Россия осажденная крепость Которая со всех сторон дырявая)) Легче уже в поле жить и то безопаснее...
Александр Кушнар отмечает, что украинцы новыми дронами нанесли удары. Этот Александр не будет врать, точно не сказочник как некоторые .
Минобороны Казахстана опровергло сообщения о том, что беспилотники, атаковавшие объекты Татарстана, запущены из населенных пунктов республики. Заявление опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.
Один из крупнейших в Казахстане по размеру капитала Halyk Bank («Народный банк») прекратил обслуживание карт российской платежной системы «Мир» еще в конце февраля. Об этом со ссылкой на сотрудника кол-центра организации сообщает ТАСС.
alex_60: завтра у тебя траур будет. за Татарстан полетит. так что сильно не празднуй.
Организация Объединенных Наций (ООН) выступила против атак беспилотников на Татарстан. Об этом заявил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС. «Мы выступаем против и призываем прекратить любые атаки на гражданскую инфраструктуру», — сказал он.
Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать