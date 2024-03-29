Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
В долгом споре о законности возведения 9-этажки по ул. Каирбекова, 83 в Костанае - поворот к медиации
В долгом споре о законности возведения 9-этажки по ул. Каирбекова, 83 в Костанае - поворот к медиации
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48904
В долгом споре о законности возведения 9-этажки по ул. Каирбекова, 83 в Костанае - поворот к медиации
Отправлено: 29.03.24 - 17:55
Сделать его стороны согласились по предложению коллегии областного суда. Она приостановила производство по делу до окончания медиативной процедуры. Напомним, незаконным строительство ТОО «Ирина и К» требовали признать смежные землепользователи.
Читать новость
Читать новость
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6130
Re: В долгом споре о законности возведения 9-этажки по ул....
Отправлено: 29.03.24 - 17:55
Хороший шанс у Есергеповых и Ержановых сорвать БОЛЬШОЙ куш с "Ирины и К" или же приостановка на 9 месяцев судебной волокиты- а это остановка срока продаж- как следствие - потеря дохода, может даже и те кто уже проплатил потребуют вернуть деньги из-за нарушения условии договора купли-продажи ( на рынке нового жилья много) и слиняют к другим продавцам или даже потребуют сделать скидки из-за ожидания.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 110
Re: В долгом споре о законности возведения 9-этажки по ул....
Отправлено: 29.03.24 - 18:04
Безответственность, самоуверенность госоргана привело к судебному спору! А что ему предшествовало, правильно нарушение закона. Тут антикоррупционникам есть работа! Госслужащие просто так не нарушают законы! Иск должна была в суд подать прокуратура города, поскольку есть нарушение закона и поэтому, чтобы не разваливать почти построенное не по закону здание, суд предлагает медиацию и закрыть глаза на нарушение закона, допущенное госслужащими либо по умыслу, либо вследствие незнания закона! Это работа прокуратуры города, а не смежных пользователей земельных участков! Вот вам пример нарушения законов и прав собственников смежных земельных участков уже в справедливом Казахстане!
Re: В долгом споре о законности возведения 9-этажки по ул....
Отправлено: 29.03.24 - 19:16
Слишком маленькие - 6 м вместо 10 м. По искам семей Есергеповых и Ержановых суд первой инстанции 21 февраля завершился не в их пользу, но решение было обжаловано
Целая девятина и какой-то сарай, расстояние между ними шесть метров,а не десять. Не легче ли эту халупу передвинуть подальше на четыре метра и спор закончится. Если честно, указанные люди из халупы хотят сорвать барбосиков
Целая девятина и какой-то сарай, расстояние между ними шесть метров,а не десять. Не легче ли эту халупу передвинуть подальше на четыре метра и спор закончится. Если честно, указанные люди из халупы хотят сорвать барбосиков
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20539
Re: В долгом споре о законности возведения 9-этажки по ул....
Отправлено: 29.03.24 - 19:28
Цитата:
Да перестаньте после каждого предложения ставить восклицательные знаки. Электро вам уже сто раз указывал на это.
В интернет общении это приравнивается к истерике.
абике:
Да перестаньте после каждого предложения ставить восклицательные знаки. Электро вам уже сто раз указывал на это.
В интернет общении это приравнивается к истерике.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37455
В долгом споре о законности возведения 9-этажки по ул. Каирбекова, 83 в Костанае - поворот к медиации
Отправлено: 29.03.24 - 22:22
Цитата:
То есть ты, предприниматель, поделил людей на сорта, богатые и бедные?
сайлау курманов:
Целая девятина и какой-то сарай,
Целая девятина и какой-то сарай,
То есть ты, предприниматель, поделил людей на сорта, богатые и бедные?
В долгом споре о законности возведения 9-этажки по ул. Каирбекова, 83 в Костанае - поворот к медиации
Отправлено: 30.03.24 - 05:31
Откуда ты выскочил (как черт из табакерки). Тут разговор про строения, а не про людей (не путай морковку с хреном). Лично я, постеснялся бы судиться за эти метры. У нас,где я живу,между домами и того меньше, однако живём как-то
M
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.01.07
- Сообщений:
- 74
Re: В долгом споре о законности возведения 9-этажки по ул....
Отправлено: 02.04.24 - 22:04
Цитата:
с этим надо поосторожнее, можно и за это получить иск. надо смотреть первопричину, на мой взгляд эта стройкомпания прекрасно знала что по нормам нельзя строить тут, но им это НАДО. и всё. кто такие 2 семьи как вы пишете из сарая и целая стройкомпания с кучей юристов. расклад тут ясен. если их так не тревожить завтра прямо на твоём доме построят новый и скажут что сами виноваты
сайлау курманов:
хотят сорвать барбосиков
хотят сорвать барбосиков
с этим надо поосторожнее, можно и за это получить иск. надо смотреть первопричину, на мой взгляд эта стройкомпания прекрасно знала что по нормам нельзя строить тут, но им это НАДО. и всё. кто такие 2 семьи как вы пишете из сарая и целая стройкомпания с кучей юристов. расклад тут ясен. если их так не тревожить завтра прямо на твоём доме построят новый и скажут что сами виноваты
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 52
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать