Отправлено: - 22:04

сайлау курманов:

хотят сорвать барбосиков

Цитата:с этим надо поосторожнее, можно и за это получить иск. надо смотреть первопричину, на мой взгляд эта стройкомпания прекрасно знала что по нормам нельзя строить тут, но им это НАДО. и всё. кто такие 2 семьи как вы пишете из сарая и целая стройкомпания с кучей юристов. расклад тут ясен. если их так не тревожить завтра прямо на твоём доме построят новый и скажут что сами виноваты