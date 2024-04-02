Отправлено: - 18:45

alex_60:

я над тобой ржу. пыхтишь как паровоз, а выхлопа ноль. самоутверждаешься, или самолюбуешься?

maxsaf:

меня пока один - ты где был, когда Украина на плохой запад поскакала?

maxsaf:

Да откуда тебе знать за жизнь в канадской глуши. Ты вообще жизнь только по книжкам знаешь

Цитата:Котлы поджигаю вамА что? Цитата:Тут былРоссию критиковалА что запад плохой??А зачем ты тогда там живёшь?Мазохизм не?Цитата:Благо интернет у нас естьБлогеров глянулФорумы почиталВ общем ну такое эта ваша КанадаБольше понтов