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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22856
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 18:30
#4711
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Цитата:
abaika95:
Канада обиделась видимо за мой коммент про жизнь в канадской глуши

Да откуда тебе знать за жизнь в канадской глуши. Ты вообще жизнь только по книжкам знаешь :lol:
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20530
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 18:31
#4712
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Цитата:
Kairat stayer:
, ярлыки вешать не нужно,


они уже давно на тебе развешаны.
иди проверь.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22856
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 18:32
#4713
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Цитата:
abaika95:
Во какие вопросы возникают

У меня пока один - ты где был, когда Украина на плохой запад поскакала?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20530
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 18:33
#4714
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Цитата:
Kairat stayer:
особо мозгов нет,


класс. полезло. хотя для тебя это норма.
обзывать форумчан.
а по сути аргумент "глупцов".
присуждается еще один ярлык.

[Исправлено: alex_60, 02.04.2024 - 19:39]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5295
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 18:38
#4715
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Цитата:
111:
Монтян обиделась, что ее украинкой обозвали, ведь она же предала украинцев, и хочет быть русской..


Выше отметил, что Татьяна Николаевна, в отношении Казахстана ничего негативного не говорила, но там истинные патриоты есть которым соседи не нравятся, типа Кеосаяны, Симоняны, Канделаки, Соловьевы и.т.д.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5295
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 18:39
#4716
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Цитата:
alex_60:


Малограмотный ты человек, уже устал повторять :-P :-P :-P .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37449
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 18:42
#4717
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Цитата:
Kairat stayer: Татьяна Николаевна, в отношении Казахстана ничего негативного

Человек, продавший свой народ, и хотящий его бомбить, не важно, в Россию он уехал или в Канаду или Германию, это прежде всего предатель своего народа.
А потому да, это как сказал Соловьев, это что то типа второго сорта.
Это животное.
И нет ему никакого уважения.
Тут я с ним согласен.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15490
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 18:45
#4718
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Цитата:
alex_60:
я над тобой ржу. пыхтишь как паровоз, а выхлопа ноль. самоутверждаешься, или самолюбуешься?

Котлы поджигаю вам

А что? Цитата:
maxsaf:
меня пока один - ты где был, когда Украина на плохой запад поскакала?

Тут был
Россию критиковал

А что запад плохой??
А зачем ты тогда там живёшь?

Мазохизм не?
Цитата:
maxsaf:
Да откуда тебе знать за жизнь в канадской глуши. Ты вообще жизнь только по книжкам знаешь

Благо интернет у нас есть
Блогеров глянул
Форумы почитал
В общем ну такое эта ваша Канада
Больше понтов
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15490
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 18:47
#4719
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Цитата:
maxsaf:
До меня - далеко, а до тебя - близко. Так что готовься

Намекаешь что у России руки короткие нацистов Канады разбомбить?

А что Россия тогда понты гонит про свои ракеты если только и может на маленьких нападать
И потом от этих маленьких ещё и шиздюлей получать))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15490
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 18:51
#4720
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Цитата:
111:
Старлинки купила костанайская область недавно? Просто карта

Эт чё намекают что из Казахстана по татарстану ударили?

Откуда картинка?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20530
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 18:56
#4721
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Цитата:
Kairat stayer:
Малограмотный ты человек,


отвечал, грамот мешка лежит в кладовке.
у тебя то ни одной нет.
потому что с твоих слов учился плохо
и в жизни успехов не достиг.

[Исправлено: alex_60, 02.04.2024 - 19:58]
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