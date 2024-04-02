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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 18:30
Цитата:
Да откуда тебе знать за жизнь в канадской глуши. Ты вообще жизнь только по книжкам знаешь
abaika95:
Канада обиделась видимо за мой коммент про жизнь в канадской глуши
Канада обиделась видимо за мой коммент про жизнь в канадской глуши
Да откуда тебе знать за жизнь в канадской глуши. Ты вообще жизнь только по книжкам знаешь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 18:31
Цитата:
они уже давно на тебе развешаны.
иди проверь.
Kairat stayer:
, ярлыки вешать не нужно,
, ярлыки вешать не нужно,
они уже давно на тебе развешаны.
иди проверь.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 18:32
Цитата:
У меня пока один - ты где был, когда Украина на плохой запад поскакала?
abaika95:
Во какие вопросы возникают
Во какие вопросы возникают
У меня пока один - ты где был, когда Украина на плохой запад поскакала?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 18:33
Цитата:
класс. полезло. хотя для тебя это норма.
обзывать форумчан.
а по сути аргумент "глупцов".
присуждается еще один ярлык.
[Исправлено: alex_60, 02.04.2024 - 19:39]
Kairat stayer:
особо мозгов нет,
особо мозгов нет,
класс. полезло. хотя для тебя это норма.
обзывать форумчан.
а по сути аргумент "глупцов".
присуждается еще один ярлык.
[Исправлено: alex_60, 02.04.2024 - 19:39]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 18:38
Цитата:
Выше отметил, что Татьяна Николаевна, в отношении Казахстана ничего негативного не говорила, но там истинные патриоты есть которым соседи не нравятся, типа Кеосаяны, Симоняны, Канделаки, Соловьевы и.т.д.
111:
Монтян обиделась, что ее украинкой обозвали, ведь она же предала украинцев, и хочет быть русской..
Монтян обиделась, что ее украинкой обозвали, ведь она же предала украинцев, и хочет быть русской..
Выше отметил, что Татьяна Николаевна, в отношении Казахстана ничего негативного не говорила, но там истинные патриоты есть которым соседи не нравятся, типа Кеосаяны, Симоняны, Канделаки, Соловьевы и.т.д.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 18:39
Цитата:
Малограмотный ты человек, уже устал повторять .
alex_60:
Малограмотный ты человек, уже устал повторять .
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37449
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 18:42
Цитата:
Человек, продавший свой народ, и хотящий его бомбить, не важно, в Россию он уехал или в Канаду или Германию, это прежде всего предатель своего народа.
А потому да, это как сказал Соловьев, это что то типа второго сорта.
Это животное.
И нет ему никакого уважения.
Тут я с ним согласен.
Kairat stayer: Татьяна Николаевна, в отношении Казахстана ничего негативного
Человек, продавший свой народ, и хотящий его бомбить, не важно, в Россию он уехал или в Канаду или Германию, это прежде всего предатель своего народа.
А потому да, это как сказал Соловьев, это что то типа второго сорта.
Это животное.
И нет ему никакого уважения.
Тут я с ним согласен.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15490
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 18:45
Цитата:
Котлы поджигаю вам
А что? Цитата:
Тут был
Россию критиковал
А что запад плохой??
А зачем ты тогда там живёшь?
Мазохизм не?
Цитата:
Благо интернет у нас есть
Блогеров глянул
Форумы почитал
В общем ну такое эта ваша Канада
Больше понтов
alex_60:
я над тобой ржу. пыхтишь как паровоз, а выхлопа ноль. самоутверждаешься, или самолюбуешься?
я над тобой ржу. пыхтишь как паровоз, а выхлопа ноль. самоутверждаешься, или самолюбуешься?
Котлы поджигаю вам
А что? Цитата:
maxsaf:
меня пока один - ты где был, когда Украина на плохой запад поскакала?
меня пока один - ты где был, когда Украина на плохой запад поскакала?
Тут был
Россию критиковал
А что запад плохой??
А зачем ты тогда там живёшь?
Мазохизм не?
Цитата:
maxsaf:
Да откуда тебе знать за жизнь в канадской глуши. Ты вообще жизнь только по книжкам знаешь
Да откуда тебе знать за жизнь в канадской глуши. Ты вообще жизнь только по книжкам знаешь
Благо интернет у нас есть
Блогеров глянул
Форумы почитал
В общем ну такое эта ваша Канада
Больше понтов
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15490
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 18:47
Цитата:
Намекаешь что у России руки короткие нацистов Канады разбомбить?
А что Россия тогда понты гонит про свои ракеты если только и может на маленьких нападать
И потом от этих маленьких ещё и шиздюлей получать))
maxsaf:
До меня - далеко, а до тебя - близко. Так что готовься
До меня - далеко, а до тебя - близко. Так что готовься
Намекаешь что у России руки короткие нацистов Канады разбомбить?
А что Россия тогда понты гонит про свои ракеты если только и может на маленьких нападать
И потом от этих маленьких ещё и шиздюлей получать))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15490
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 18:51
Цитата:
Эт чё намекают что из Казахстана по татарстану ударили?
Откуда картинка?
111:
Старлинки купила костанайская область недавно? Просто карта
Старлинки купила костанайская область недавно? Просто карта
Эт чё намекают что из Казахстана по татарстану ударили?
Откуда картинка?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 18:56
Цитата:
отвечал, грамот мешка лежит в кладовке.
у тебя то ни одной нет.
потому что с твоих слов учился плохо
и в жизни успехов не достиг.
[Исправлено: alex_60, 02.04.2024 - 19:58]
Kairat stayer:
Малограмотный ты человек,
Малограмотный ты человек,
отвечал, грамот мешка лежит в кладовке.
у тебя то ни одной нет.
потому что с твоих слов учился плохо
и в жизни успехов не достиг.
[Исправлено: alex_60, 02.04.2024 - 19:58]
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