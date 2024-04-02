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То есть ты голосуешь за то что отправляют на войну чужих пацанов, а теперь, когда они погибли, говоришь близким, чтоб они забыли их и перестали помнить

Цитата:Ну как быЕсли власть может спекулировать смертями солдат превращая их имена в партыТо почему иная сторона не может спекулировать их именами доказывая что те погибли напрасноДо сих пор в голове не укладываетсяЖили жили людиЕздили по магазинамК новому году горошек закупалиКино смотрелиПили весилилисьПланировали жизньА потом их отправляют на войну за газовую трубу,они там гибнут в первом же бою просто такЭтих людей больше не будет никогдаИ таких уже тыщ 100А те кто их отправил дальше живутЯхты строят и газ вместо Европы начали гнать в КитайЗавтра война закончитсяПомеряться с "нацистами"А те 100 тыщ за чё погибли? Ай просто такКорова языком слизалаМного кто помнит в России что 300 тыс русских мужиков погибло за лесные консорциумы Безобразова в Корее?Олигарх Безобразов напел императору что России кровь из носу надо в Корее лес добывать для этого надо обострить отношения с ЯпониейИтогЦелые сопки крестовВ России ничего не меняется веками