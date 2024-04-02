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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20522
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 11:47
#4666
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поговорка
//больная голова рукам покоя не дает///
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37439
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 12:08
#4667
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Цитата:
таноми52:
Перестань, наконец, спекулировать смертью родственника

Хм..
То есть ты голосуешь за то что отправляют на войну чужих пацанов, а теперь, когда они погибли, говоришь близким, чтоб они забыли их и перестали помнить, блин, еще и полгода то не прошло, как мой племяш похоронен, и кто из нас убогий то?
Откуда в тебе такая злоба?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37439
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 12:12
#4668
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Цитата:
maxsaf:
А я подожду других

Дождался?
Смотрю нет.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10092
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 12:27
#4669
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Цитата:
111:

---В стихе все расписано . Но смысл , как всегда не понял , или вообще не читал ?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15487
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 13:24
#4670
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Цитата:
111:
То есть ты голосуешь за то что отправляют на войну чужих пацанов, а теперь, когда они погибли, говоришь близким, чтоб они забыли их и перестали помнить

Ну как бы
Если власть может спекулировать смертями солдат превращая их имена в парты
То почему иная сторона не может спекулировать их именами доказывая что те погибли напрасно

До сих пор в голове не укладывается

Жили жили люди
Ездили по магазинам
К новому году горошек закупали
Кино смотрели
Пили весилились
Планировали жизнь

А потом их отправляют на войну за газовую трубу,они там гибнут в первом же бою просто так

Этих людей больше не будет никогда
И таких уже тыщ 100
А те кто их отправил дальше живут
Яхты строят и газ вместо Европы начали гнать в Китай
Завтра война закончится
Померяться с "нацистами"

А те 100 тыщ за чё погибли? Ай просто так
Корова языком слизала

Много кто помнит в России что 300 тыс русских мужиков погибло за лесные консорциумы Безобразова в Корее?
Олигарх Безобразов напел императору что России кровь из носу надо в Корее лес добывать для этого надо обострить отношения с Японией

Итог
Целые сопки крестов

В России ничего не меняется веками
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15487
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 13:28
#4671
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Американцы если воюют за нефть
То делают это хотя бы профессионально
Малой кровью на чужой территории

У России же как у маленького ребенка всё
Постоянно хочет повторять за старшими (догоним и перегоним Америку)

А получается всегда итог что Россия измазанная, избитая лежит в грязи и плачет что ее подставили старшие ребята

Весь мир и ржёт над этим

Ну как можно серьезно воспринимать страну
Где публично пишут про вражеских боевых комаров
Они мол мешали Киев захватить
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20522
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 13:32
#4672
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Цитата:
abaika95:
Весь мир и ржёт над этим


я над тобой ржу.
пыхтишь как паровоз, а выхлопа ноль.
самоутверждаешься, или самолюбуешься?

[Исправлено: alex_60, 02.04.2024 - 14:36]
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5280
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 13:32
#4673
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Цитата:
abaika95:
А получается всегда итог что Россия измазанная, избитая лежит в грязи и плачет что ее подставили старшие ребята


Победитель печенегов, доверчивый потомок Рюриковичей говорил, не подставляют, а обманывают их постоянно :lol: :lol: :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20522
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 13:33
#4674
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о , поставщик геопардов проснулся.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5280
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 13:37
#4675
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Цитата:
alex_60:


Ты, шо, как собачка, по кличке Шарик, круглосуточно бегаешь (метафорически), из ветки в ветку на форуме.
Отдохни, поспи, полезнее будет для здоровья 8-) 8-) 8-) .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20522
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 13:37
#4676
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ах да, извини, забыл,
это же работа твоя.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20522
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 13:40
#4677
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Цитата:
Kairat stayer:
Ты, шо, как собачка, по кличке Шарик, круглосуточно бегаешь


тебе виднее, в теме собачек ты же спец.
недаром их гонял и хвосты им крутил до обеда,
когда все остальные учились.
сам рассказывал неоднократно.

[Исправлено: alex_60, 02.04.2024 - 14:42]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20522
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 13:41
#4678
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Цитата:
Kairat stayer:


ну так что там, с геопардами,что нового.
мардепарды еще не готовы?
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5280
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 13:46
#4679
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Цитата:
alex_60:
тебе виднее, в теме собачек ты же спец. недаром их гонял и хвосты им крутил до обеда, когда все остальные учились. сам рассказывал неоднократно.


Да рассказывал, только ты постоянно путаешь. Свиней до обеда, в парке гонял,
потому что, потому чта, коммуняки спортивные секций до обеда не организовали.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20522
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 13:51
#4680
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Цитата:
Kairat stayer:
коммуняки спортивные секций до обеда не организовали.


не может быть.
турник, гири какие нибудь , мячик с воротами,
щит баскетбольный...
они же и до обеда стояли, их же в кладовку не запирали.

[Исправлено: alex_60, 02.04.2024 - 14:52]
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