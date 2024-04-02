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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 11:47
поговорка
//больная голова рукам покоя не дает///
//больная голова рукам покоя не дает///
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37439
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 12:08
Цитата:
Хм..
То есть ты голосуешь за то что отправляют на войну чужих пацанов, а теперь, когда они погибли, говоришь близким, чтоб они забыли их и перестали помнить, блин, еще и полгода то не прошло, как мой племяш похоронен, и кто из нас убогий то?
Откуда в тебе такая злоба?
таноми52:
Перестань, наконец, спекулировать смертью родственника
Перестань, наконец, спекулировать смертью родственника
Хм..
То есть ты голосуешь за то что отправляют на войну чужих пацанов, а теперь, когда они погибли, говоришь близким, чтоб они забыли их и перестали помнить, блин, еще и полгода то не прошло, как мой племяш похоронен, и кто из нас убогий то?
Откуда в тебе такая злоба?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37439
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 12:12
Цитата:
Дождался?
Смотрю нет.
maxsaf:
А я подожду других
А я подожду других
Дождался?
Смотрю нет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10092
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 12:27
Цитата:
---В стихе все расписано . Но смысл , как всегда не понял , или вообще не читал ?
111:
---В стихе все расписано . Но смысл , как всегда не понял , или вообще не читал ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15487
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 13:24
Цитата:
Ну как бы
Если власть может спекулировать смертями солдат превращая их имена в парты
То почему иная сторона не может спекулировать их именами доказывая что те погибли напрасно
До сих пор в голове не укладывается
Жили жили люди
Ездили по магазинам
К новому году горошек закупали
Кино смотрели
Пили весилились
Планировали жизнь
А потом их отправляют на войну за газовую трубу,они там гибнут в первом же бою просто так
Этих людей больше не будет никогда
И таких уже тыщ 100
А те кто их отправил дальше живут
Яхты строят и газ вместо Европы начали гнать в Китай
Завтра война закончится
Померяться с "нацистами"
А те 100 тыщ за чё погибли? Ай просто так
Корова языком слизала
Много кто помнит в России что 300 тыс русских мужиков погибло за лесные консорциумы Безобразова в Корее?
Олигарх Безобразов напел императору что России кровь из носу надо в Корее лес добывать для этого надо обострить отношения с Японией
Итог
Целые сопки крестов
В России ничего не меняется веками
111:
То есть ты голосуешь за то что отправляют на войну чужих пацанов, а теперь, когда они погибли, говоришь близким, чтоб они забыли их и перестали помнить
То есть ты голосуешь за то что отправляют на войну чужих пацанов, а теперь, когда они погибли, говоришь близким, чтоб они забыли их и перестали помнить
Ну как бы
Если власть может спекулировать смертями солдат превращая их имена в парты
То почему иная сторона не может спекулировать их именами доказывая что те погибли напрасно
До сих пор в голове не укладывается
Жили жили люди
Ездили по магазинам
К новому году горошек закупали
Кино смотрели
Пили весилились
Планировали жизнь
А потом их отправляют на войну за газовую трубу,они там гибнут в первом же бою просто так
Этих людей больше не будет никогда
И таких уже тыщ 100
А те кто их отправил дальше живут
Яхты строят и газ вместо Европы начали гнать в Китай
Завтра война закончится
Померяться с "нацистами"
А те 100 тыщ за чё погибли? Ай просто так
Корова языком слизала
Много кто помнит в России что 300 тыс русских мужиков погибло за лесные консорциумы Безобразова в Корее?
Олигарх Безобразов напел императору что России кровь из носу надо в Корее лес добывать для этого надо обострить отношения с Японией
Итог
Целые сопки крестов
В России ничего не меняется веками
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15487
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 13:28
Американцы если воюют за нефть
То делают это хотя бы профессионально
Малой кровью на чужой территории
У России же как у маленького ребенка всё
Постоянно хочет повторять за старшими (догоним и перегоним Америку)
А получается всегда итог что Россия измазанная, избитая лежит в грязи и плачет что ее подставили старшие ребята
Весь мир и ржёт над этим
Ну как можно серьезно воспринимать страну
Где публично пишут про вражеских боевых комаров
Они мол мешали Киев захватить
То делают это хотя бы профессионально
Малой кровью на чужой территории
У России же как у маленького ребенка всё
Постоянно хочет повторять за старшими (догоним и перегоним Америку)
А получается всегда итог что Россия измазанная, избитая лежит в грязи и плачет что ее подставили старшие ребята
Весь мир и ржёт над этим
Ну как можно серьезно воспринимать страну
Где публично пишут про вражеских боевых комаров
Они мол мешали Киев захватить
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 13:32
Цитата:
я над тобой ржу.
пыхтишь как паровоз, а выхлопа ноль.
самоутверждаешься, или самолюбуешься?
[Исправлено: alex_60, 02.04.2024 - 14:36]
abaika95:
Весь мир и ржёт над этим
Весь мир и ржёт над этим
я над тобой ржу.
пыхтишь как паровоз, а выхлопа ноль.
самоутверждаешься, или самолюбуешься?
[Исправлено: alex_60, 02.04.2024 - 14:36]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 13:32
Цитата:
Победитель печенегов, доверчивый потомок Рюриковичей говорил, не подставляют, а обманывают их постоянно
abaika95:
А получается всегда итог что Россия измазанная, избитая лежит в грязи и плачет что ее подставили старшие ребята
А получается всегда итог что Россия измазанная, избитая лежит в грязи и плачет что ее подставили старшие ребята
Победитель печенегов, доверчивый потомок Рюриковичей говорил, не подставляют, а обманывают их постоянно
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 13:33
о , поставщик геопардов проснулся.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 13:37
Цитата:
Ты, шо, как собачка, по кличке Шарик, круглосуточно бегаешь (метафорически), из ветки в ветку на форуме.
Отдохни, поспи, полезнее будет для здоровья .
alex_60:
Ты, шо, как собачка, по кличке Шарик, круглосуточно бегаешь (метафорически), из ветки в ветку на форуме.
Отдохни, поспи, полезнее будет для здоровья .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 13:37
ах да, извини, забыл,
это же работа твоя.
это же работа твоя.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 13:40
Цитата:
тебе виднее, в теме собачек ты же спец.
недаром их гонял и хвосты им крутил до обеда,
когда все остальные учились.
сам рассказывал неоднократно.
[Исправлено: alex_60, 02.04.2024 - 14:42]
Kairat stayer:
Ты, шо, как собачка, по кличке Шарик, круглосуточно бегаешь
Ты, шо, как собачка, по кличке Шарик, круглосуточно бегаешь
тебе виднее, в теме собачек ты же спец.
недаром их гонял и хвосты им крутил до обеда,
когда все остальные учились.
сам рассказывал неоднократно.
[Исправлено: alex_60, 02.04.2024 - 14:42]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 13:41
Цитата:
ну так что там, с геопардами,что нового.
мардепарды еще не готовы?
Kairat stayer:
ну так что там, с геопардами,что нового.
мардепарды еще не готовы?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 13:46
Цитата:
Да рассказывал, только ты постоянно путаешь. Свиней до обеда, в парке гонял,
потому что, потому чта, коммуняки спортивные секций до обеда не организовали.
alex_60:
тебе виднее, в теме собачек ты же спец. недаром их гонял и хвосты им крутил до обеда, когда все остальные учились. сам рассказывал неоднократно.
тебе виднее, в теме собачек ты же спец. недаром их гонял и хвосты им крутил до обеда, когда все остальные учились. сам рассказывал неоднократно.
Да рассказывал, только ты постоянно путаешь. Свиней до обеда, в парке гонял,
потому что, потому чта, коммуняки спортивные секций до обеда не организовали.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.04.24 - 13:51
Цитата:
не может быть.
турник, гири какие нибудь , мячик с воротами,
щит баскетбольный...
они же и до обеда стояли, их же в кладовку не запирали.
[Исправлено: alex_60, 02.04.2024 - 14:52]
Kairat stayer:
коммуняки спортивные секций до обеда не организовали.
коммуняки спортивные секций до обеда не организовали.
не может быть.
турник, гири какие нибудь , мячик с воротами,
щит баскетбольный...
они же и до обеда стояли, их же в кладовку не запирали.
[Исправлено: alex_60, 02.04.2024 - 14:52]
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