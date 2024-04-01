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≡ "Все потери будут компенсированы". Токаев обратился к казахстанцам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48894
"Все потери будут компенсированы". Токаев обратился к казахстанцам
Отправлено: 01.04.24 - 14:47
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в стране не хватает технических специалистов по водным ресурсам и ирригации. И поручил правительству принять оперативное решение по этому вопросу.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10091
"Все потери будут компенсированы". Токаев обратился к казахстанцам
Отправлено: 01.04.24 - 16:53
#15
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Цитата:
abaika95:
ну приведи пруф с источником про ЗАРЕЗАЛИ НА НАБЕРЕЖНОЙ

----Древний религиозный обряд по вызову дождя прошел вблизи реки Тобол на набережной «25 лет Независимости». В мероприятии приняли участие не только верующие, религиозные служители, местные жители, но и аграрии. Многие приехали из других городов и районов. Мероприятие посетил аким Костанайской области Кумар Аксакалов. Обряд провели в самое актуальное время: с мая стояла сильная жара, при этом осадков в регионе практически не было. Сейчас дождь необходим земле как никогда – без него сельскохозяйственные культуры погибнут, а скот останется без свежего корма. Обряд тасаттық издревле проводился тюрками и был связан с поверьем об особом дождевом камне, который, согласно легендам, мог не только вызвать ливень в засуху, но и наслать ужасающую непогоду на врагов. Считалось, что вызванные камнем бури и ураганы помогали тюркам побеждать в войнах. Во время проведения тасаттық человек поклоняется небу и богу. Для проведения обряда люди собирались у ближайшего крупного водоема, обычно реки или озера, и проводили жертвоприношение. Резали чаще всего барана, а потом все вместе молились о том, чтобы высшие силы ниспослали дождь на страдающие от недостатка влаги земли. Баксы – шаман усиливал молитву, дополняя ритуал действиями с черепом лошади. Кровь принесенного в жертву животного нужно было закопать или слить в водоем. После обряда принято было устраивать праздник, на котором гостей угощали мясом принесенного в жертву животного. — Традиционно в обряде участвуют все: здоровые и больные люди, дети, разрешается даже пригнать мелкий скот, – отмечает наиб имам Костанайской областной мечети им. Марал ишана Бахытжан Икрам. – Имам просит дождя у Аллаха, все повторяют за ним. В молитве произносят такие слова: «Если за наши грехи не даешь нам дождя, пожалей наших безгрешных детей, животных, которые страдают». Когда пойдет дождь, верующие благодарят Аллаха. Если осадки не начались, то молитву повторяют в течение трех дней. После того, как собрались сотни верующих, главный имам Костанайской областной мечети им. Марал ишана Тажимбет Бахытбек выступил с проповедью, после мусульмане совершили намаз, к которому присоединилось около 200 человек. Согласно обряду, в жертву приносят черную корову. Забой скота провели заранее в сельскохозяйственных предприятиях области, мясо раздали малоимущим. Аграрии также пожертвовали нуждающимся семьям 49 млн тенге. Самое интересное, что дождь не заставил себя долго ждать. Уже в воскресенье капли живительной влаги стали накрапывать, местами весьма интенсивно.Подробнее: материалов с сайта Костанай-АГРО online возможно только при размещении обратной активной ссылки на источник.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15477
"Все потери будут компенсированы". Токаев обратился к казахстанцам
Отправлено: 01.04.24 - 17:10
#16
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Цитата:
alex_60:
на набережной В кжби кого то зарезали

Цитата:
alex_60: заранее в области зарезали 22 головы крупного рогатого скота, в хозяйствах


что и требовалось доказать)
тут помню тут не помню
а если надо домыслю

ты случайно не автор НГ который по субботам тут пишет про всякое?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20513
"Все потери будут компенсированы". Токаев обратился к казахстанцам
Отправлено: 01.04.24 - 17:23
#17
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Цитата:
abaika95:


А что тебе не нравится?
Обряд жертвоприношения прошёл на набережной.
крупный рогатый скот заранее зарезан.
Тебе важно, в каком сарае зарезан?
Наверное ещё и чем хочешь узнать.
Какой то у тебя нездоровый интерес.
Иди спроси у наиб-имама Костанайской областной мечети Бахытжана.
Он обряд проводил.
Представляю бегает на Курбан Байрам абайка95 по мечети и кричит-где барана зарезали?

[Исправлено: alex_60, 01.04.2024 - 19:19]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1065
Re: "Все потери будут компенсированы". Токаев...
Отправлено: 01.04.24 - 17:47
#18
Комментарий удален модератором.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1065
Re: "Все потери будут компенсированы". Токаев...
Отправлено: 01.04.24 - 20:21
#19
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Цитата:
ACROS:

......если помогли был рад а так сам в силах и материально и физически,там у людей похлеще моего забора лучше пускай больше помогают кому нужней...колёсные ряды тонут....
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15477
"Все потери будут компенсированы". Токаев обратился к казахстанцам
Отправлено: 01.04.24 - 21:21
#20
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Цитата:
alex_60:
Обряд жертвоприношения прошёл на набережной.

Неа
Не прошел
Цитата:
abaika95:
заранее в области зарезали 22 головы крупного рогатого скота, в хозяйствах

Вот где прошел
Цитата:
alex_60:
Тебе важно, в каком сарае зарезан?

Мне важно чтобы информация подтверждалась фактами
В общественном месте скот никто не резал у нас
Мы же не в Москве
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