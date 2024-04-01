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≡ Алихан Смаилов возглавил Высшую аудиторскую палату РК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48894
Алихан Смаилов возглавил Высшую аудиторскую палату РК
Отправлено: 01.04.24 - 16:48
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Бывший премьер-министр РК Алихан Смаилов получил новую должность. Утром 1 апреля, президент касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Высшей аудиторской палаты Наталью Годунову.
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* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6128
Re: Алихан Смаилов возглавил Высшую аудиторскую палату РК
Отправлено: 01.04.24 - 16:48
#1
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А, чем Годунова не угодила: - вроде такая принципиальная была- вскрывала недостатки в освоении и правильном использовании гос.бюджета??
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1224
Re: Алихан Смаилов возглавил Высшую аудиторскую палату РК
Отправлено: 01.04.24 - 17:49
#2
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Цитата:
ACROS:
вроде такая принципиальная была

Этим и не угодила.
А Смаилов - "свой". Бывших коллег и сослуживцев/друзей сильно контролировать не будет.
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