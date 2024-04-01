"Все потери будут компенсированы". Токаев обратился к казахстанцам
Отправлено: 01.04.24 - 14:47
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в стране не хватает технических специалистов по водным ресурсам и ирригации. И поручил правительству принять оперативное решение по этому вопросу. Читать новость
abaika95: ну приведи пруф с источником про ЗАРЕЗАЛИ НА НАБЕРЕЖНОЙ
----Древний религиозный обряд по вызову дождя прошел вблизи реки Тобол на набережной «25 лет Независимости». В мероприятии приняли участие не только верующие, религиозные служители, местные жители, но и аграрии. Многие приехали из других городов и районов. Мероприятие посетил аким Костанайской области Кумар Аксакалов. Обряд провели в самое актуальное время: с мая стояла сильная жара, при этом осадков в регионе практически не было. Сейчас дождь необходим земле как никогда – без него сельскохозяйственные культуры погибнут, а скот останется без свежего корма. Обряд тасаттық издревле проводился тюрками и был связан с поверьем об особом дождевом камне, который, согласно легендам, мог не только вызвать ливень в засуху, но и наслать ужасающую непогоду на врагов. Считалось, что вызванные камнем бури и ураганы помогали тюркам побеждать в войнах. Во время проведения тасаттық человек поклоняется небу и богу. Для проведения обряда люди собирались у ближайшего крупного водоема, обычно реки или озера, и проводили жертвоприношение. Резали чаще всего барана, а потом все вместе молились о том, чтобы высшие силы ниспослали дождь на страдающие от недостатка влаги земли. Баксы – шаман усиливал молитву, дополняя ритуал действиями с черепом лошади. Кровь принесенного в жертву животного нужно было закопать или слить в водоем. После обряда принято было устраивать праздник, на котором гостей угощали мясом принесенного в жертву животного. — Традиционно в обряде участвуют все: здоровые и больные люди, дети, разрешается даже пригнать мелкий скот, – отмечает наиб имам Костанайской областной мечети им. Марал ишана Бахытжан Икрам. – Имам просит дождя у Аллаха, все повторяют за ним. В молитве произносят такие слова: «Если за наши грехи не даешь нам дождя, пожалей наших безгрешных детей, животных, которые страдают». Когда пойдет дождь, верующие благодарят Аллаха. Если осадки не начались, то молитву повторяют в течение трех дней. После того, как собрались сотни верующих, главный имам Костанайской областной мечети им. Марал ишана Тажимбет Бахытбек выступил с проповедью, после мусульмане совершили намаз, к которому присоединилось около 200 человек. Согласно обряду, в жертву приносят черную корову. Забой скота провели заранее в сельскохозяйственных предприятиях области, мясо раздали малоимущим. Аграрии также пожертвовали нуждающимся семьям 49 млн тенге. Самое интересное, что дождь не заставил себя долго ждать. Уже в воскресенье капли живительной влаги стали накрапывать, местами весьма интенсивно.Подробнее:
А что тебе не нравится? Обряд жертвоприношения прошёл на набережной. крупный рогатый скот заранее зарезан. Тебе важно, в каком сарае зарезан? Наверное ещё и чем хочешь узнать. Какой то у тебя нездоровый интерес. Иди спроси у наиб-имама Костанайской областной мечети Бахытжана. Он обряд проводил.
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