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"Все потери будут компенсированы". Токаев обратился к казахстанцам
"Все потери будут компенсированы". Токаев обратился к казахстанцам
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48894
"Все потери будут компенсированы". Токаев обратился к казахстанцам
Отправлено: 01.04.24 - 14:47
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в стране не хватает технических специалистов по водным ресурсам и ирригации. И поручил правительству принять оперативное решение по этому вопросу.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6128
Re: "Все потери будут компенсированы". Токаев...
Отправлено: 01.04.24 - 14:47
Сказал же что: нагнут бизнес. Прямо акцент на этом делают.
Почему он сфоткался с третьеразрядными китайскими чиновниками и не встретился в Китае с товарищем СИ ? Тот по какой то причине не захотел принять его ?
Почему он сфоткался с третьеразрядными китайскими чиновниками и не встретился в Китае с товарищем СИ ? Тот по какой то причине не захотел принять его ?
Re: "Все потери будут компенсированы". Токаев...
Отправлено: 01.04.24 - 14:58
Цитата:
он обьяснил так
//"Я рад участию в работе Боаоского форума.
Считаю, что этот форум очень важный
и заслуживает самой серьезной поддержки.
Поэтому я принял решение приехать сюда и выступить на форуме.//
Си посчитал что присутствие на этом форуме не его уровень.
ACROS:
Почему он сфоткался с третьеразрядными китайскими чиновниками и не встретился в Китае с товарищем СИ ? Тот по какой то причине не захотел принять его ?
Почему он сфоткался с третьеразрядными китайскими чиновниками и не встретился в Китае с товарищем СИ ? Тот по какой то причине не захотел принять его ?
он обьяснил так
//"Я рад участию в работе Боаоского форума.
Считаю, что этот форум очень важный
и заслуживает самой серьезной поддержки.
Поэтому я принял решение приехать сюда и выступить на форуме.//
Си посчитал что присутствие на этом форуме не его уровень.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 15.04.19
- Сообщений:
- 9
Re: "Все потери будут компенсированы". Токаев...
Отправлено: 01.04.24 - 15:04
Чтобы просить помощь, нужно изначально помогать, а не драть 12 % НДС на семена хотя бы, мне пришлось машину в автоломбард заложить, чтобы оплатить.
"Все потери будут компенсированы". Токаев обратился к казахстанцам
Отправлено: 01.04.24 - 15:07
а что , он не приедет?
а Бектенов с Бозумбаевым?
вода же без них не уйдет..
а Бектенов с Бозумбаевым?
вода же без них не уйдет..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37424
Re: "Все потери будут компенсированы". Токаев...
Отправлено: 01.04.24 - 15:09
Сейчас еще штрафы на грязную обувь, на темные куртки, на серые авто и тд, наделает, и будет все хорошо.
С людей сдерут, чтобы помочь другим.
А сам в Китай.
Так и живем..
С людей сдерут, чтобы помочь другим.
А сам в Китай.
Так и живем..
"Все потери будут компенсированы". Токаев обратился к казахстанцам
Отправлено: 01.04.24 - 15:10
может жертвоприношение пора делать,
баранов резать..
помню засуха была, на набережной В кжби
кого то зарезали, молитву прочитали..
и дождь пошел.
что там в таких случаях делать, наверное все расписано.
баранов резать..
помню засуха была, на набережной В кжби
кого то зарезали, молитву прочитали..
и дождь пошел.
что там в таких случаях делать, наверное все расписано.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15475
Re: "Все потери будут компенсированы". Токаев...
Отправлено: 01.04.24 - 15:42
Цитата:
Ты точно помнишь что там кого то зарезали?
Или смутно чтото припоминаешь по стариковски?))
Цитата:
А как определить кто в Китае третьесортный чиновник а кто следующий председатель компартии?
В СССР вот Брежнев был лидер
Но встреча руководителей стран с Сусловым считалась более перспективной и выгодной так как Суслов рулил всем и считался серым кардиналом власти) а Брежнев, ну Брежнев просто рулил)
alex_60:
помню засуха была, на набережной В кжби кого то зарезали,
помню засуха была, на набережной В кжби кого то зарезали,
Ты точно помнишь что там кого то зарезали?
Или смутно чтото припоминаешь по стариковски?))
Цитата:
ACROS:
Почему он сфоткался с третьеразрядными китайскими чиновниками и не встретился в Китае с товарищем СИ ?
Почему он сфоткался с третьеразрядными китайскими чиновниками и не встретился в Китае с товарищем СИ ?
А как определить кто в Китае третьесортный чиновник а кто следующий председатель компартии?
В СССР вот Брежнев был лидер
Но встреча руководителей стран с Сусловым считалась более перспективной и выгодной так как Суслов рулил всем и считался серым кардиналом власти) а Брежнев, ну Брежнев просто рулил)
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1063
Re: "Все потери будут компенсированы". Токаев...
Отправлено: 01.04.24 - 15:55
Я, обращаясь к гражданам, хочу сказать: не беспокойтесь, все потери будут компенсированы государством, а также предпринимателями.
......наконец успокоил та, пойду в погребе воду черпать....да огородом займусь забор поправлю...
......наконец успокоил та, пойду в погребе воду черпать....да огородом займусь забор поправлю...
Re: "Все потери будут компенсированы". Токаев...
Отправлено: 01.04.24 - 15:57
abaika95---**В СССР вот Брежнев был лидер .Но встреча руководителей стран с Сусловым считалась более перспективной и выгодной*** - откуда такие тонкости ?
Re: "Все потери будут компенсированы". Токаев...
Отправлено: 01.04.24 - 15:59
Цитата:
----Было
abaika95:
Ты точно помнишь что там кого то зарезали?
Ты точно помнишь что там кого то зарезали?
----Было
Re: "Все потери будут компенсированы". Токаев...
Отправлено: 01.04.24 - 16:00
Цитата:
----Все же он больше по идеологии был .
abaika95:
Суслов рулил всем и считался серым кардиналом власти)
Суслов рулил всем и считался серым кардиналом власти)
----Все же он больше по идеологии был .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15475
"Все потери будут компенсированы". Токаев обратился к казахстанцам
Отправлено: 01.04.24 - 16:10
Цитата:
книга Вассермана и Латыпова про серых кардиналов "50 оттенков серого"
отдельная глава суслову посвящена как самому влиятельному человеку в политбюро
да и так во многих воспоминаниях пишут что суслов старый сталинский геополитик всю советскую движуху он двигал
Цитата:
да? ну приведи пруф с источником про ЗАРЕЗАЛИ НА НАБЕРЕЖНОЙ)
Цитата:
а советский союз что строил в первую очередь и в мире хотел построить?
коммунистический строй а это идеология то есть миссия страны
всякие космосы-днепрогесы это для внутреннего потребления
самый сильный инструмент влияния ссср это коминтерн а за ним СЭВ и ОВД
их как главный идеолог курировал суслов
поэтому каждый африканский диктатор считал за честь встретится с сусловым в первую очередь так как от его решения зависело, дадут ли бандустану оружие или нет
Гога:
- откуда такие тонкости ?
- откуда такие тонкости ?
книга Вассермана и Латыпова про серых кардиналов "50 оттенков серого"
отдельная глава суслову посвящена как самому влиятельному человеку в политбюро
да и так во многих воспоминаниях пишут что суслов старый сталинский геополитик всю советскую движуху он двигал
Цитата:
Гога:
Было
Было
да? ну приведи пруф с источником про ЗАРЕЗАЛИ НА НАБЕРЕЖНОЙ)
Цитата:
Гога:
Все же он больше по идеологии был
Все же он больше по идеологии был
а советский союз что строил в первую очередь и в мире хотел построить?
коммунистический строй а это идеология то есть миссия страны
всякие космосы-днепрогесы это для внутреннего потребления
самый сильный инструмент влияния ссср это коминтерн а за ним СЭВ и ОВД
их как главный идеолог курировал суслов
поэтому каждый африканский диктатор считал за честь встретится с сусловым в первую очередь так как от его решения зависело, дадут ли бандустану оружие или нет
"Все потери будут компенсированы". Токаев обратился к казахстанцам
Отправлено: 01.04.24 - 16:28
Цитата:
Не волнуйся так, аж криком пошёл.
заранее в области зарезали 22 головы крупного рогатого скота, в хозяйствах, в качестве жертвоприношения.
Сам обряд провели на набережной.
Все это было в прошлом году
[Исправлено: alex_60, 01.04.2024 - 18:04]
abaika95:
ЗАРЕЗАЛИ НА НАБЕРЕЖНОЙ)
ЗАРЕЗАЛИ НА НАБЕРЕЖНОЙ)
Не волнуйся так, аж криком пошёл.
заранее в области зарезали 22 головы крупного рогатого скота, в хозяйствах, в качестве жертвоприношения.
Сам обряд провели на набережной.
Все это было в прошлом году
[Исправлено: alex_60, 01.04.2024 - 18:04]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6128
Re: "Все потери будут компенсированы". Токаев...
Отправлено: 01.04.24 - 16:44
Цитата:
Если забор поправите: - то вам за него из экспроприированных денег олигархов, не заплатят.
родом из Шанхая2022:
огородом займусь забор поправлю...
огородом займусь забор поправлю...
Если забор поправите: - то вам за него из экспроприированных денег олигархов, не заплатят.
-
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