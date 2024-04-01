Отправлено: - 14:58

ACROS:

Почему он сфоткался с третьеразрядными китайскими чиновниками и не встретился в Китае с товарищем СИ ? Тот по какой то причине не захотел принять его ?

Цитата:он обьяснил так//"Я рад участию в работе Боаоского форума.Считаю, что этот форум очень важныйи заслуживает самой серьезной поддержки.Поэтому я принял решение приехать сюда и выступить на форуме.//Си посчитал что присутствие на этом форуме не его уровень.