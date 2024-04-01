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≡ "Все потери будут компенсированы". Токаев обратился к казахстанцам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48894
"Все потери будут компенсированы". Токаев обратился к казахстанцам
Отправлено: 01.04.24 - 14:47
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в стране не хватает технических специалистов по водным ресурсам и ирригации. И поручил правительству принять оперативное решение по этому вопросу.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6128
Re: "Все потери будут компенсированы". Токаев...
Отправлено: 01.04.24 - 14:47
#1
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Сказал же что: нагнут бизнес. Прямо акцент на этом делают.
Почему он сфоткался с третьеразрядными китайскими чиновниками и не встретился в Китае с товарищем СИ ? Тот по какой то причине не захотел принять его ?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20511
Re: "Все потери будут компенсированы". Токаев...
Отправлено: 01.04.24 - 14:58
#2
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Цитата:
ACROS:
Почему он сфоткался с третьеразрядными китайскими чиновниками и не встретился в Китае с товарищем СИ ? Тот по какой то причине не захотел принять его ?


он обьяснил так
//"Я рад участию в работе Боаоского форума.
Считаю, что этот форум очень важный
и заслуживает самой серьезной поддержки.
Поэтому я принял решение приехать сюда и выступить на форуме.//

Си посчитал что присутствие на этом форуме не его уровень.
Профайл
boss
§ boss
(Пользователи)
Регистрация:
15.04.19
Сообщений:
9
Re: "Все потери будут компенсированы". Токаев...
Отправлено: 01.04.24 - 15:04
#3
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Чтобы просить помощь, нужно изначально помогать, а не драть 12 % НДС на семена хотя бы, мне пришлось машину в автоломбард заложить, чтобы оплатить.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20511
"Все потери будут компенсированы". Токаев обратился к казахстанцам
Отправлено: 01.04.24 - 15:07
#4
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а что , он не приедет?
а Бектенов с Бозумбаевым?
вода же без них не уйдет..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37424
Re: "Все потери будут компенсированы". Токаев...
Отправлено: 01.04.24 - 15:09
#5
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Сейчас еще штрафы на грязную обувь, на темные куртки, на серые авто и тд, наделает, и будет все хорошо.
С людей сдерут, чтобы помочь другим.
А сам в Китай.
Так и живем..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20511
"Все потери будут компенсированы". Токаев обратился к казахстанцам
Отправлено: 01.04.24 - 15:10
#6
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может жертвоприношение пора делать,
баранов резать..
помню засуха была, на набережной В кжби
кого то зарезали, молитву прочитали..
и дождь пошел.
что там в таких случаях делать, наверное все расписано.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15475
Re: "Все потери будут компенсированы". Токаев...
Отправлено: 01.04.24 - 15:42
#7
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Цитата:
alex_60:
помню засуха была, на набережной В кжби кого то зарезали,

Ты точно помнишь что там кого то зарезали?
Или смутно чтото припоминаешь по стариковски?))


Цитата:
ACROS:
Почему он сфоткался с третьеразрядными китайскими чиновниками и не встретился в Китае с товарищем СИ ?

А как определить кто в Китае третьесортный чиновник а кто следующий председатель компартии?

В СССР вот Брежнев был лидер
Но встреча руководителей стран с Сусловым считалась более перспективной и выгодной так как Суслов рулил всем и считался серым кардиналом власти) а Брежнев, ну Брежнев просто рулил)
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р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1063
Re: "Все потери будут компенсированы". Токаев...
Отправлено: 01.04.24 - 15:55
#8
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Я, обращаясь к гражданам, хочу сказать: не беспокойтесь, все потери будут компенсированы государством, а также предпринимателями.

......наконец успокоил та, пойду в погребе воду черпать....да огородом займусь забор поправлю...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10091
Re: "Все потери будут компенсированы". Токаев...
Отправлено: 01.04.24 - 15:57
#9
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abaika95---**В СССР вот Брежнев был лидер .Но встреча руководителей стран с Сусловым считалась более перспективной и выгодной*** - откуда такие тонкости ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10091
Re: "Все потери будут компенсированы". Токаев...
Отправлено: 01.04.24 - 15:59
#10
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Цитата:
abaika95:
Ты точно помнишь что там кого то зарезали?

----Было :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10091
Re: "Все потери будут компенсированы". Токаев...
Отправлено: 01.04.24 - 16:00
#11
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Цитата:
abaika95:
Суслов рулил всем и считался серым кардиналом власти)

----Все же он больше по идеологии был .
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15475
"Все потери будут компенсированы". Токаев обратился к казахстанцам
Отправлено: 01.04.24 - 16:10
#12
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Цитата:
Гога:
- откуда такие тонкости ?

книга Вассермана и Латыпова про серых кардиналов "50 оттенков серого"
отдельная глава суслову посвящена как самому влиятельному человеку в политбюро
да и так во многих воспоминаниях пишут что суслов старый сталинский геополитик всю советскую движуху он двигал
Цитата:
Гога:
Было

да? ну приведи пруф с источником про ЗАРЕЗАЛИ НА НАБЕРЕЖНОЙ)
Цитата:
Гога:
Все же он больше по идеологии был

а советский союз что строил в первую очередь и в мире хотел построить?
коммунистический строй а это идеология то есть миссия страны
всякие космосы-днепрогесы это для внутреннего потребления
самый сильный инструмент влияния ссср это коминтерн а за ним СЭВ и ОВД
их как главный идеолог курировал суслов
поэтому каждый африканский диктатор считал за честь встретится с сусловым в первую очередь так как от его решения зависело, дадут ли бандустану оружие или нет
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20511
"Все потери будут компенсированы". Токаев обратился к казахстанцам
Отправлено: 01.04.24 - 16:28
#13
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Цитата:
abaika95:
ЗАРЕЗАЛИ НА НАБЕРЕЖНОЙ)


Не волнуйся так, аж криком пошёл.

заранее в области зарезали 22 головы крупного рогатого скота, в хозяйствах, в качестве жертвоприношения.
Сам обряд провели на набережной.
Все это было в прошлом году

[Исправлено: alex_60, 01.04.2024 - 18:04]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6128
Re: "Все потери будут компенсированы". Токаев...
Отправлено: 01.04.24 - 16:44
#14
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
огородом займусь забор поправлю...


Если забор поправите: - то вам за него из экспроприированных денег олигархов, не заплатят.
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