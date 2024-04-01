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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15475
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 14:13
#4621
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Цитата:
111:
А кто там Гойда кричал, Киев за три часа.. А теперь не надо победы?

Меня всегда удивляла звериная серьезность ватанов при обсуждении своей пропаганды
Вот просто как догма
Как сектанты обсуждают свое учение на полном серьёзе рассуждая что новый год это праздник сатаны
Так и эти вообще ни грамма юмора при обсуждении речей путина про наркоманов и бандеровцев в Киеве


В Казахстане мы все иронизировали над двумя коровами Назарбаева или про коммунизм в 2030 и ватаны причем смеялись вместе с нами
Ну серьезно же это нельзя воспринимать

Но зато когда речь заходит про тезисы путина про Украину,про специальную военную операцию при которой у них крейсера тонут
Про то что за время войны больше нацистов в среде россиян обнаружилось

Над этим шутить нельзя
Тыыыы чоооооо

Если царь сказал значит правда!!

Боевые комары против славян
Все Украинцы нацисты
Грязная ядерная бомба которую готовили на Чернобыле
Украинские дети проданы на органы
Мальчика распяли на кресте
У шольца дедушка нацист
И так далее

Вот теперь новый аргумент
СВО это операция,операцию можно продуть
А вот ВОЙНА когда начнется это дааа вот тогда на полную катушку развернемся)) и продуем уже войну хочется добавить)

У русских есть хорошая пословица котрая прямо описывает всю ситуацию

Им хоть ссы в глаза, всё божья роса
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15475
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 14:18
#4622
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Поэтому читать российских военкоров или блогеров ну до слез смешно

Когда они пишут типа

"Наши славные войска продвигаются к селу Козлодоево где живёт 15 человек, это важный опорный пункт нацистов, если мы возьмём его то Киев будет не за горами. Пора бы нам ударить ракетами по Банковой чтобы наркоман был посговорчивее и пошел с нами на перемирие, иначе мы не оставим эту нацистскую Власть живыми! Ведь все мы понимаем что поляки скоро Львов заберут который Сталин подарил Украине а раз так то украинцам лучше сдаваться"
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37424
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 14:30
#4623
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Мой 19ти летний племянник погиб, пролежал на земле полгода, с июля, теперь у него не будет ни жены, ни доченьки, лишь потому, что какие то звери, отправившие его в Луганскую область погибать, теперь сознались что целей вообще никаких не было и что просто так надо убивать чужих детей, и в ответ самому там гнить по полгода?
Это вообще высший пилотаж.
Даже Шикатило до такого не додумался бы, ведь у него всегда была цель!
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20511
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 14:39
#4624
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двое клоуна-"глупца"- в своем репертуаре. одном и том же.
переключателя нет.
это шутка- 1 апрель никому не верь.
(в этой шутке все- правда)

[Исправлено: alex_60, 01.04.2024 - 16:27]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20511
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 14:47
#4625
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Цитата:
Kairat stayer:
Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше

Цитата:
Kairat stayer:
и будут жить очень долго и счастливо, как описывают в легендах.


вот тут претензий нет.
видно что товарищ понял все как надо ,
и исправление идет в правильном направлении.
Верной дорогой идете, товарищ!
так держать.

[Исправлено: alex_60, 01.04.2024 - 15:50]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20511
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 15:33
#4626
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такое изречение на глаза попалось

//тараканы в башке крышу то туда, то сюда двигают.
Видимо, капитальный ремонт затеяли//

нет , не подумайте, я никого не имел ввиду лично.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15475
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 15:38
#4627
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Цитата:
alex_60:
двое клоуна-"глупца"- в своем репертуаре.

Так в западном полушарии сейчас раннее утро
Все спят

Кто второй то тогда?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20511
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 15:47
#4628
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Прямые регулярные рейсы из московского аэропорта Шереметьево
в Костанай возобновляют с 5 апреля.
Частота полетов составит два раза в неделю (в пятницу и воскресенье).
На официальном сайте продажи билетов «Аэрофлота» на этот рейс
авиабилеты выложены по двум по тарифам: Эконом и Бизнес.
Согласно расписанию (время указано местное для каждого аэропорта):
- вылет SU/FV6521 из Москвы в 3.35, прилет в 8.15;
- вылет SU/FV6522 из Костаная в 9.30, прилет в 10.25.
В этом году на этой воздушной линии будет летать Суперджет 100.
Его пассажировместимость – 87 человек (75 мест в классе Эконом и 12 в Бизнес).
на сейчас на 5 апреля из Москвы предлагается эконом,по 15,19,и 33 тыс рублей.
осталось по одному месту на каждую цену.

[Исправлено: alex_60, 01.04.2024 - 16:51]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10091
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 16:22
#4629
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Цитата:
abaika95:
Когда они пишут типа

---А зачем вы всю эту муть читаете ?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15475
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 16:22
#4630
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прочитал в твиттере

Знакомый с семьей уехал в Канаду, в надежде поправить фин.положение(мечтал о сша и канаде с детства ) Пишет что жеппа. За квартиру отдает 130 тыс нашими (рублями скорей всего) ,работы пока нет,кругом индусы,холодно и по ощущениям как будто 99 год . Кстати мной был предупрежден,что нечего там делать.

другой пишет что в канаде жить в больших городах смысла не имеет
одни мигранты индусы и пакистанцы
ехать надо в глухую провинцию жить в деревне на 1000 челвоек тогда можно обустроится
в городах же все неимоверно дорого, работы нет, конкуренция бешеная

то же самое в роилках на ютюбе про США сейчас смотрю
нью-йорк,чикаго, лос-анджелес не пригодны для жизни иммигранта
дорого и бесперспетивно
к концу жизни себе только заработаешь на домик в пригороде
а ехать нужно в глухую провинцию типа канзаса, колорадо или аляску вот там можно заработать


в общем пишут что сша и вообще северная америка распиаринная голливудом пустышка
жить там если ты не собираешься впахивать 24/7 и 7 дней в неделю ближайшие 35 лет-бесполезно
отпусков как таковых нет
больничных нет
страховка медицинская ужас дерут огромные бабки
еда стоит копейки но это мусорная еда
есть ее невозможно
преступность колоссальная особенно в пригородах
цветные банды среди бела дня магазины грабят
наркомания последние лет 10 губит молодежь
постоянные мусорные забастовки в итоге города утопают в пакетах
местные американцы помашены на политике и бабках
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15475
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 16:23
#4631
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Цитата:
Гога:
-А зачем вы всю эту муть читаете ?

а другой мути нет

в россии теперь только такое мнение о войне
либо полярно проукраинское
надо же делать выборку и анализ)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10091
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 16:24
#4632
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Цитата:
111:
Мой 19ти летний племянник

----Уже по которому кругу - одно и тоже .Не надоело ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10091
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 16:28
#4633
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Цитата:
abaika95:
ютюбе про США сейчас смотрю

----Собираетесь переезжать ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10091
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 16:32
#4634
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Цитата:
abaika95:
в общем пишут

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10091
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 17:02
#4635
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Цитата:
abaika95:
Кто второй то тогда?

---В восточном полушарии спит ещё после позднего ужина в 2 часа ночи :lol: :lol: ;-)
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