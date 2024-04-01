Отправлено: - 14:13

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А кто там Гойда кричал, Киев за три часа.. А теперь не надо победы?

Цитата:Меня всегда удивляла звериная серьезность ватанов при обсуждении своей пропагандыВот просто как догмаКак сектанты обсуждают свое учение на полном серьёзе рассуждая что новый год это праздник сатаныТак и эти вообще ни грамма юмора при обсуждении речей путина про наркоманов и бандеровцев в КиевеВ Казахстане мы все иронизировали над двумя коровами Назарбаева или про коммунизм в 2030 и ватаны причем смеялись вместе с намиНу серьезно же это нельзя восприниматьНо зато когда речь заходит про тезисы путина про Украину,про специальную военную операцию при которой у них крейсера тонутПро то что за время войны больше нацистов в среде россиян обнаружилосьНад этим шутить нельзяТыыыы чооооооЕсли царь сказал значит правда!!Боевые комары против славянВсе Украинцы нацистыГрязная ядерная бомба которую готовили на ЧернобылеУкраинские дети проданы на органыМальчика распяли на крестеУ шольца дедушка нацистИ так далееВот теперь новый аргументСВО это операция,операцию можно продутьА вот ВОЙНА когда начнется это дааа вот тогда на полную катушку развернемся)) и продуем уже войну хочется добавить)У русских есть хорошая пословица котрая прямо описывает всю ситуациюИм хоть ссы в глаза, всё божья роса