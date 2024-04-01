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≡ "Все потери будут компенсированы". Токаев обратился к казахстанцам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48892
"Все потери будут компенсированы". Токаев обратился к казахстанцам
Отправлено: 01.04.24 - 14:47
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в стране не хватает технических специалистов по водным ресурсам и ирригации. И поручил правительству принять оперативное решение по этому вопросу.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6126
Re: "Все потери будут компенсированы". Токаев...
Отправлено: 01.04.24 - 14:47
#1
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Сказал же что: нагнут бизнес. Прямо акцент на этом делают.
Почему он сфоткался с третьеразрядными китайскими чиновниками и не встретился в Китае с товарищем СИ ? Тот по какой то причине не захотел принять его ?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20508
Re: "Все потери будут компенсированы". Токаев...
Отправлено: 01.04.24 - 14:58
#2
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Цитата:
ACROS:
Почему он сфоткался с третьеразрядными китайскими чиновниками и не встретился в Китае с товарищем СИ ? Тот по какой то причине не захотел принять его ?


он обьяснил так
//"Я рад участию в работе Боаоского форума.
Считаю, что этот форум очень важный
и заслуживает самой серьезной поддержки.
Поэтому я принял решение приехать сюда и выступить на форуме.//

Си посчитал что присутствие на этом форуме не его уровень.
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boss
§ boss
(Пользователи)
Регистрация:
15.04.19
Сообщений:
9
"Все потери будут компенсированы". Токаев обратился к казахстанцам
Отправлено: 01.04.24 - 15:04
#3
Комментарий проходит проверку.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20508
"Все потери будут компенсированы". Токаев обратился к казахстанцам
Отправлено: 01.04.24 - 15:07
#4
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а что , он не приедет?
а Бектенов с Бозумбаевым?
вода же без них не уйдет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37424
Re: "Все потери будут компенсированы". Токаев...
Отправлено: 01.04.24 - 15:09
#5
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Сейчас еще штрафы на грязную обувь, на темные куртки, на серые авто и тд, наделает, и будет все хорошо.
С людей сдерут, чтобы помочь другим.
А сам в Китай.
Так и живем..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20508
"Все потери будут компенсированы". Токаев обратился к казахстанцам
Отправлено: 01.04.24 - 15:10
#6
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может жертвоприношение пора делать,
баранов резать..
помню засуха была, на набережной В кжби
кого то зарезали, молитву прочитали..
и дождь пошел.
что там в таких случаях делать, наверное все расписано.
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