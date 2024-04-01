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≡ Кайрат Сатыбалды признал свою вину по делу об отмывании доходов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48892
Кайрат Сатыбалды признал свою вину по делу об отмывании доходов
Отправлено: 01.04.24 - 14:32
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По данным следствия, Кайрата Сатыбалды на преступно добытые средства бизнесмен приобретал за рубежом имущество, а также размещал деньги на счетах банков на территории Казахстана и за границей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37424
Re: Кайрат Сатыбалды признал свою вину по делу об отмывании...
Отправлено: 01.04.24 - 14:32
#1
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Чем больше я узнаю Токаева, тем больше уважаю Назарбаева и его команду.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6126
Re: Кайрат Сатыбалды признал свою вину по делу об отмывании...
Отправлено: 01.04.24 - 14:38
#2
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Цитата:
111:
Назарбаева


Он же сказал: "....держитесь за меня, следующий будет хуже..."
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14370
Кайрат Сатыбалды признал свою вину по делу об отмывании доходов
Отправлено: 01.04.24 - 14:45
#3
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Цитата:
ACROS: Он же сказал: "....держитесь за меня, следующий будет хуже..."
А третий будет ещё хуже. Думаю придёт нацик. Как бы не настало ли время чемодан собирать.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6126
Re: Кайрат Сатыбалды признал свою вину по делу об отмывании...
Отправлено: 01.04.24 - 14:54
#4
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Цитата:
Vit:
Как бы не настало ли время чемодан собирать.


Кемелович, вроде до 29 года: - у вас ещё пять лет есть, что бы жениться на казашке, сделать- чик и принять фамилию жены и будете вы какой нибудь найман или кыпшак.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37424
Кайрат Сатыбалды признал свою вину по делу об отмывании доходов
Отправлено: 01.04.24 - 15:12
#5
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Цитата:
Vit:
Как бы не настало ли время чемодан собирать.

Кому ты там в Польше нужен?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20508
Кайрат Сатыбалды признал свою вину по делу об отмывании доходов
Отправлено: 01.04.24 - 15:13
#6
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Цитата:
ACROS:
Кемелович, вроде до 29 года


вроде.....................
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37424
Кайрат Сатыбалды признал свою вину по делу об отмывании доходов
Отправлено: 01.04.24 - 15:17
#7
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Цитата:
ACROS:
Он же сказал: "....держитесь за меня, следующий будет хуже..."

По наивняку думал по другому, но тот хитрый лис прятался за Назарбаевым, как один выживший из ума за Собчаком, чемоданы ему таскал..
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