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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15468
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 14:13
#4621
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Цитата:
111:
А кто там Гойда кричал, Киев за три часа.. А теперь не надо победы?

Меня всегда удивляла звериная серьезность ватанов при обсуждении своей пропаганды
Вот просто как догма
Как сектанты обсуждают свое учение на полном серьёзе рассуждая что новый год это праздник сатаны
Так и эти вообще ни грамма юмора при обсуждении речей путина про наркоманов и бандеровцев в Киеве


В Казахстане мы все иронизировали над двумя коровами Назарбаева или про коммунизм в 2030 и ватаны причем смеялись вместе с нами
Ну серьезно же это нельзя воспринимать

Но зато когда речь заходит про тезисы путина про Украину,про специальную военную операцию при которой у них крейсера тонут
Про то что за время войны больше нацистов в среде россиян обнаружилось

Над этим шутить нельзя
Тыыыы чоооооо

Если царь сказал значит правда!!

Боевые комары против славян
Все Украинцы нацисты
Грязная ядерная бомба которую готовили на Чернобыле
Украинские дети проданы на органы
Мальчика распяли на кресте
У шольца дедушка нацист
И так далее

Вот теперь новый аргумент
СВО это операция,операцию можно продуть
А вот ВОЙНА когда начнется это дааа вот тогда на полную катушку развернемся)) и продуем уже войну хочется добавить)

У русских есть хорошая пословица котрая прямо описывает всю ситуацию

Им хоть ссы в глаза, всё божья роса
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15468
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 14:18
#4622
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Поэтому читать российских военкоров или блогеров ну до слез смешно

Когда они пишут типа

"Наши славные войска продвигаются к селу Козлодоево где живёт 15 человек, это важный опорный пункт нацистов, если мы возьмём его то Киев будет не за горами. Пора бы нам ударить ракетами по Банковой чтобы наркоман был посговорчивее и пошел с нами на перемирие, иначе мы не оставим эту нацистскую Власть живыми! Ведь все мы понимаем что поляки скоро Львов заберут который Сталин подарил Украине а раз так то украинцам лучше сдаваться"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37424
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 14:30
#4623
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Мой 19ти летний племянник погиб, пролежал на земле полгода, с июля, теперь у него не будет ни жены, ни доченьки, лишь потому, что какие то звери, отправившие его в Луганскую область погибать, теперь сознались что целей вообще никаких не было и что просто так надо убивать чужих детей, и в ответ самому там гнить по полгода?
Это вообще высший пилотаж.
Даже Шикатило до такого не додумался бы, ведь у него всегда была цель!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20508
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 14:39
#4624
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двое клоуна-"глупца"- в своем репертуаре. одном и том же.
переключателя нет.
это шутка- 1 апрель никому не верь.
(в этой шутке все- правда)

[Исправлено: alex_60, 01.04.2024 - 16:27]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20508
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 14:47
#4625
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Цитата:
Kairat stayer:
Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше

Цитата:
Kairat stayer:
и будут жить очень долго и счастливо, как описывают в легендах.


вот тут претензий нет.
видно что товарищ понял все как надо ,
и исправление идет в правильном направлении.
Верной дорогой идете, товарищ!
так держать.

[Исправлено: alex_60, 01.04.2024 - 15:50]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20508
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 15:33
#4626
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такое изречение на глаза попалось

//тараканы в башке крышу то туда, то сюда двигают.
Видимо, капитальный ремонт затеяли//

нет , не подумайте, я никого не имел ввиду лично.
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