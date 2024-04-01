Цитата:
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А кто там Гойда кричал, Киев за три часа.. А теперь не надо победы?
Меня всегда удивляла звериная серьезность ватанов при обсуждении своей пропаганды
Вот просто как догма
Как сектанты обсуждают свое учение на полном серьёзе рассуждая что новый год это праздник сатаны
Так и эти вообще ни грамма юмора при обсуждении речей путина про наркоманов и бандеровцев в Киеве
В Казахстане мы все иронизировали над двумя коровами Назарбаева или про коммунизм в 2030 и ватаны причем смеялись вместе с нами
Ну серьезно же это нельзя воспринимать
Но зато когда речь заходит про тезисы путина про Украину,про специальную военную операцию при которой у них крейсера тонут
Про то что за время войны больше нацистов в среде россиян обнаружилось
Над этим шутить нельзя
Тыыыы чоооооо
Если царь сказал значит правда!!
Боевые комары против славян
Все Украинцы нацисты
Грязная ядерная бомба которую готовили на Чернобыле
Украинские дети проданы на органы
Мальчика распяли на кресте
У шольца дедушка нацист
И так далее
Вот теперь новый аргумент
СВО это операция,операцию можно продуть
А вот ВОЙНА когда начнется это дааа вот тогда на полную катушку развернемся)) и продуем уже войну хочется добавить)
У русских есть хорошая пословица котрая прямо описывает всю ситуацию
Им хоть ссы в глаза, всё божья роса