Re: Как будет возмещаться ущерб пострадавшим от паводков в...

Отправлено: - 11:03

Из тех картинок и видео, что я видел, самая жесть в Актобе. Там некоторые дома чуть ли не под крышу затопило. У нас же максимум это полметра - метр.

Ну если люди не хотят переезжать в места повыше, потому что привыкли или потому что река рядом ( это удобно). Ну значит надо им построить новые дома с высоким фундаментом. На фото везде старые камышитово саманные дома с низким под ноль фундаментом. Когда ездил по деревням, там у таких домов, вечно сырость в домах и без потопа, и холод зимой.

Поднять фундаменты на метр - полтора над землей, и надолго забыть эту тему. Ну или перенести дома повыше.

Зимой столько снега выпало, что надо полагать, будет потоп - к гадалке не ходи.