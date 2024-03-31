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≡ Отменены итоги 10 конкурсов - Завершился спор между поставщиками школьного питания и отделом образования Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48889
Отменены итоги 10 конкурсов - Завершился спор между поставщиками школьного питания и отделом образования Костаная
Отправлено: 31.03.24 - 17:25
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Если коротко, то отдел образования Костаная дал указания директорам школ провести конкурсы среди поставщиков горячего питания, хотя по закону требовалось просто пролонгировать с ними договоры. Объявления о конкурсах висели в 16 школах областного центра. До проведения закупок прежние договоры были продлены всего на 2 месяца. Бизнес оказался в «подвешенном» состоянии.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6123
Re: Отменены итоги 10 конкурсов - Завершился спор между...
Отправлено: 31.03.24 - 17:25
#1
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Цитата://прокуратура города внесла представление об устранении нарушений законности//

Президент много говорит об устранении ПОСРЕДНИКОВ, так называемых в народе- ПРОКЛАДОК.
Эта общественная организация НПП "Атамекн" - созданная Абишевичем для своего зятя Тимура, прокладка и есть в натуральном смысле: - зачем предпринимателям обращаться к ним , когда можно НАПРЯМУЮ написать заявление в прокуратуру в - орган который стоит на страже исполнения законов - о нарушении законных прав предпринимателей.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
108
Re: Отменены итоги 10 конкурсов - Завершился спор между...
Отправлено: 01.04.24 - 11:07
#2
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Цитата:
ACROS:
Эта общественная организация НПП "Атамекен" - созданная Абишевичем для своего зятя Тимура, прокладка и есть в натуральном смысле: - зачем предпринимателям обращаться к ним , когда можно НАПРЯМУЮ написать заявление в прокуратуру

Вот именно! Из этого следует, что МСБ просто обязан иметь в своем штате грамотного юриста! Это, естественно расходы, но по другому никак нельзя! Не зная законы РК, сами бизнесмены, не имея в штате юриста, не хотят уважать себя!
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