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Отменены итоги 10 конкурсов - Завершился спор между поставщиками школьного питания и отделом образования Костаная
Отменены итоги 10 конкурсов - Завершился спор между поставщиками школьного питания и отделом образования Костаная
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