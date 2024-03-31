Отправлено: - 11:07

ACROS:

Эта общественная организация НПП "Атамекен" - созданная Абишевичем для своего зятя Тимура, прокладка и есть в натуральном смысле: - зачем предпринимателям обращаться к ним , когда можно НАПРЯМУЮ написать заявление в прокуратуру

Цитата:Вот именно! Из этого следует, что МСБ просто обязан иметь в своем штате грамотного юриста! Это, естественно расходы, но по другому никак нельзя! Не зная законы РК, сами бизнесмены, не имея в штате юриста, не хотят уважать себя!