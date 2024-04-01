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≡  Как будет возмещаться ущерб пострадавшим от паводков в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48889
Как будет возмещаться ущерб пострадавшим от паводков в Казахстане
Отправлено: 01.04.24 - 11:03
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Механизмы и источники финансирования для возмещения ущерба пострадавшим от паводков объяснили в пресс-службе правительства. Предварительный размер ущерба будут определять акиматы, министерство промышленности и строительства и министерство по чрезвычайным ситуациям.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
246
Re: Как будет возмещаться ущерб пострадавшим от паводков в...
Отправлено: 01.04.24 - 11:03
#1
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Из тех картинок и видео, что я видел, самая жесть в Актобе. Там некоторые дома чуть ли не под крышу затопило. У нас же максимум это полметра - метр.
Ну если люди не хотят переезжать в места повыше, потому что привыкли или потому что река рядом ( это удобно). Ну значит надо им построить новые дома с высоким фундаментом. На фото везде старые камышитово саманные дома с низким под ноль фундаментом. Когда ездил по деревням, там у таких домов, вечно сырость в домах и без потопа, и холод зимой.
Поднять фундаменты на метр - полтора над землей, и надолго забыть эту тему. Ну или перенести дома повыше.
Зимой столько снега выпало, что надо полагать, будет потоп - к гадалке не ходи.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
247
Re: Как будет возмещаться ущерб пострадавшим от паводков в...
Отправлено: 01.04.24 - 11:24
#2
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Снега не больше чем нужно, в 90е годы любой посёлок Костанайской области задувало и похлеще, причина видимо в другом, совхозы раньше были, и самый дохлый совхоз шевелился сам, был энерговооруженным, техника была, ЛЮДИ были, специалисты и.т.д по всей степи были котлованы, дамбы и прочие гидросооружения, земля пахалась, обрабатывалась, воду с весны "заготавливали" для нужд растениеводства и животноводства, сейчас "эффективные" менеджеры и "братиши мужа сестры" все "оптимизировали" ну да ладно, от чего ушли к тому придём видимо, опять в первобытно-общинный строй
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14369
Как будет возмещаться ущерб пострадавшим от паводков в Казахстане
Отправлено: 01.04.24 - 11:29
#3
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Цитата:
ОГПУ:
Да. Скорей всего это основная причина. Снега было раньше больше, любой Аксакал подтвердит.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
247
Re: Как будет возмещаться ущерб пострадавшим от паводков в...
Отправлено: 01.04.24 - 11:30
#4
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И вообще с такими подходами ко всему, недолго музыке играть, кадровая политика уже не хромает, а лежит в коме, каждый раз Президент со своими извинениями и "выговорами" не сможет гасить проблему, курирующих заместителей акимов областей, акимов затопленных районов нужно снять, и чтобы нигде не всплывали, как грек, исчез и все, туда и дорога, только органы должны найти и вернуть деньги "заработанные" им на Костанайской земле
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6810
Re: Как будет возмещаться ущерб пострадавшим от паводков в...
Отправлено: 01.04.24 - 11:48
#5
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Моя деревня Костомаровка никогда не была затоплена (за свои 58 лет я такого не помню), видимо фактор географического расположения играет не последнюю роль,к тому же лес рядом. На мой взгляд сами небеса говорят о том, чтобы на всех затопленных участках как высохнет, вывозить все население с их скарбом и скотом на благополучные места
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