Отправлено: - 10:07

alex_60:

И где они собираются строить жилье? На том же месте, или в 100 км от него? Опыт Семиозерки будут Использовать?

Цитата:Интересно, те новые дома, которые в Семиозерке для погорельцев построили на солончаке - не уплывут во время паводка?