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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 09:31
Цитата:
Это как, Кайрат по казахски?
ACROS:
Кака
Кака
Это как, Кайрат по казахски?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 09:32
Цитата:
Надо спросить тех, кто без жилья, имущества и скотины остался... Что для них лучше?
[Исправлено: Skeptic, 01.04.2024 - 10:33]
alex_60:
Надо спросить тех, кто без жилья, имущества и скотины остался... Что для них лучше?
[Исправлено: Skeptic, 01.04.2024 - 10:33]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 09:33
Цитата:
Ну это тогда вообще будет..
Сушите весла.. Приехали..
Skeptic:
, а на его место Бозумбаева поставят.
, а на его место Бозумбаева поставят.
Ну это тогда вообще будет..
Сушите весла.. Приехали..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 09:34
Цитата:
На картинках облета с вертолёта все дома стоят, животные бродят.
Имущество думаю подняли повыше.
[Исправлено: alex_60, 01.04.2024 - 10:37]
Skeptic:
Надо спросить тех, кто без жилья, имущества и скониты остался.
Надо спросить тех, кто без жилья, имущества и скониты остался.
На картинках облета с вертолёта все дома стоят, животные бродят.
Имущество думаю подняли повыше.
[Исправлено: alex_60, 01.04.2024 - 10:37]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 09:34
Цитата:
Все оне там одинаково бесполезные для страны и народа.
alex_60:
Все оне там одинаково бесполезные для страны и народа.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 09:38
Цитата:
Не всё снимают, и не всё показывают. Чтобы народ не будоражить/против себя настраивать лишний раз.
Под такой водой могут устоять только каменные строения. А у нас люди в саманных постройках и сами живут, и скотину держат.
И скотину не всю смогли вывести. Сотни голов погибли.
[Исправлено: Skeptic, 01.04.2024 - 10:39]
alex_60:
все дома стоят, животные бродят.
все дома стоят, животные бродят.
Не всё снимают, и не всё показывают. Чтобы народ не будоражить/против себя настраивать лишний раз.
Под такой водой могут устоять только каменные строения. А у нас люди в саманных постройках и сами живут, и скотину держат.
И скотину не всю смогли вывести. Сотни голов погибли.
[Исправлено: Skeptic, 01.04.2024 - 10:39]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3864
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 09:43
Цитата:
Что за тупость бесконечно сравнивать ВОВ, когда речь шла о выживании нации, Сталина, Гитлера и СВО на Украине! Как говорится, две большие разницы!
И, кстати, к слову "операция" не относится слово "победа". Операция может только начаться и закончиться. Успешно, провально - другой вопрос. Победить Украину не стояла задача. Пока война не будет объявлена официально, о победе и поражении рано говорить.
В своём глумлении не знаешь границ!
abaika95:
Представляю Сталин в 1944 остановился на границе СССР И такой ну а дальше мирные переговоры с Гитлером в Ста
Представляю Сталин в 1944 остановился на границе СССР И такой ну а дальше мирные переговоры с Гитлером в Ста
Что за тупость бесконечно сравнивать ВОВ, когда речь шла о выживании нации, Сталина, Гитлера и СВО на Украине! Как говорится, две большие разницы!
И, кстати, к слову "операция" не относится слово "победа". Операция может только начаться и закончиться. Успешно, провально - другой вопрос. Победить Украину не стояла задача. Пока война не будет объявлена официально, о победе и поражении рано говорить.
В своём глумлении не знаешь границ!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15462
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 10:01
Цитата:
Согласен
Скажи это российским пропагандистам
Они подняли тему что СВО это аналог ВОВ
Борьба с нацизмом же у них идёт
Цитата:
Тааааак))
Ну вот уже новые реалии открываются))
Победы уже не ждём значит
Цитата:
Так вы вроде и не с Украиной официально воюете
Я не понимаю, вы вроде как путинисты должны лучше всех знать цели своей же операции
Цель ваша победить бандеро нацистов и наркоманов в Украине
Путин сказал же, мы вам покажем такую декоммунизацию сейчас!
Видим
Показал
Памятники Пушкину сносят)
Цитата:
У меня был хороший учитель в этом вопросе)
Кеосоян
таноми52:
Что за тупость бесконечно сравнивать ВОВ, когда речь шла о выживании нации, Сталина, Гитлера и СВО на Украине
Что за тупость бесконечно сравнивать ВОВ, когда речь шла о выживании нации, Сталина, Гитлера и СВО на Украине
Согласен
Скажи это российским пропагандистам
Они подняли тему что СВО это аналог ВОВ
Борьба с нацизмом же у них идёт
Цитата:
таноми52:
И, кстати, к слову "операция" не относится слово "победа".
И, кстати, к слову "операция" не относится слово "победа".
Тааааак))
Ну вот уже новые реалии открываются))
Победы уже не ждём значит
Цитата:
таноми52:
. Победить Украину не стояла задача.
. Победить Украину не стояла задача.
Так вы вроде и не с Украиной официально воюете
Я не понимаю, вы вроде как путинисты должны лучше всех знать цели своей же операции
Цель ваша победить бандеро нацистов и наркоманов в Украине
Путин сказал же, мы вам покажем такую декоммунизацию сейчас!
Видим
Показал
Памятники Пушкину сносят)
Цитата:
таноми52:
В своём глумлении не знаешь границ
В своём глумлении не знаешь границ
У меня был хороший учитель в этом вопросе)
Кеосоян
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6123
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 10:05
Цитата:
Не думаю: - Бектенова для того и поставили что бы снизить уровень воровства( потому что коррупция- ЗАШКАЛИВАЕТ), что бы он хоть и не искоренил, но заставил их хоть как то воруя РАБОТАТЬ. Для этого он и поставлен - не зря же ведь противопаводковые мероприятия он начал именно после беседы на эту тему с Генпрокурором и появились " ...не полное служебное соответствие..".
Роль Бозумбаева - в том что он опытный аким- знает- где, что и почём и наверное готовая потенциальная замена или в Актобе, или в Уральск или в Костанай. Просто надо вытащить из колоды- прокрутить его, проконтролировать поток денег выделенных на ликвидацию( думаю там будет их НЕМЕРЕННО) тем более он курирует ЖКХ, МЧС (паводок всё равно завтра пройдёт и бабки пострадавшим людям дадут- не потому что их жалко, а потому что-что бы не возбухали) подчеркнут его роль в ликвидации последствия потопов и вуаля.
Skeptic:
Бектенова снимут, как "не справившегося", а на его место Бозумбаева поставят.
Бектенова снимут, как "не справившегося", а на его место Бозумбаева поставят.
Не думаю: - Бектенова для того и поставили что бы снизить уровень воровства( потому что коррупция- ЗАШКАЛИВАЕТ), что бы он хоть и не искоренил, но заставил их хоть как то воруя РАБОТАТЬ. Для этого он и поставлен - не зря же ведь противопаводковые мероприятия он начал именно после беседы на эту тему с Генпрокурором и появились " ...не полное служебное соответствие..".
Роль Бозумбаева - в том что он опытный аким- знает- где, что и почём и наверное готовая потенциальная замена или в Актобе, или в Уральск или в Костанай. Просто надо вытащить из колоды- прокрутить его, проконтролировать поток денег выделенных на ликвидацию( думаю там будет их НЕМЕРЕННО) тем более он курирует ЖКХ, МЧС (паводок всё равно завтра пройдёт и бабки пострадавшим людям дадут- не потому что их жалко, а потому что-что бы не возбухали) подчеркнут его роль в ликвидации последствия потопов и вуаля.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 10:18
Цитата:
Вот за это его и хотят убрать. Паводок - только повод.
...
А вообще, поживём - увидим.
ACROS:
поставили что бы снизить уровень воровства
поставили что бы снизить уровень воровства
Вот за это его и хотят убрать. Паводок - только повод.
...
А вообще, поживём - увидим.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 10:21
Цитата:
С ними бесполезно разговаривать.
Всё-равно они из текста выбирают удобные для них слова или словосочетания, выворачивают их наизнанку и делают свои "глЫбокомысленные" выводы...
Не стоит на них зря время тратить.
таноми52:
Что за тупость
Что за тупость
С ними бесполезно разговаривать.
Всё-равно они из текста выбирают удобные для них слова или словосочетания, выворачивают их наизнанку и делают свои "глЫбокомысленные" выводы...
Не стоит на них зря время тратить.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 10:25
Цитата:
Например вот так, используя крылатые фразы: Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше .
Skeptic:
Всё-равно они из текста выбирают удобные для них слова или словосочетания, выворачивают их наизнанку и делают свои "глЫбокомысленные" выводы...
Всё-равно они из текста выбирают удобные для них слова или словосочетания, выворачивают их наизнанку и делают свои "глЫбокомысленные" выводы...
Например вот так, используя крылатые фразы: Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 10:26
Цитата:
Или так: Сказочники всех победят и будут жить очень долго и счастливо, как описывают в легендах.
Skeptic:
Всё-равно они из текста выбирают удобные для них слова или словосочетания, выворачивают их наизнанку и делают свои "глЫбокомысленные" выводы...
Всё-равно они из текста выбирают удобные для них слова или словосочетания, выворачивают их наизнанку и делают свои "глЫбокомысленные" выводы...
Или так: Сказочники всех победят и будут жить очень долго и счастливо, как описывают в легендах.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15462
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 10:28
Цитата:
Напоминает работу российского МИДа))
Skeptic:
Всё-равно они из текста выбирают удобные для них слова или словосочетания, выворачивают их наизнанку и делают свои "глЫбокомысленные" выводы...
Всё-равно они из текста выбирают удобные для них слова или словосочетания, выворачивают их наизнанку и делают свои "глЫбокомысленные" выводы...
Напоминает работу российского МИДа))
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