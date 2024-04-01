Отправлено: - 09:43

abaika95:

Представляю Сталин в 1944 остановился на границе СССР И такой ну а дальше мирные переговоры с Гитлером в Ста

Цитата:Что за тупость бесконечно сравнивать ВОВ, когда речь шла о выживании нации, Сталина, Гитлера и СВО на Украине! Как говорится, две большие разницы!И, кстати, к слову "операция" не относится слово "победа". Операция может только начаться и закончиться. Успешно, провально - другой вопрос. Победить Украину не стояла задача. Пока война не будет объявлена официально, о победе и поражении рано говорить.В своём глумлении не знаешь границ!