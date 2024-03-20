Отправлено: - 10:42

Skeptic:

То ли ещё будет, когда он в раж войдёт. Забыли про 1945 год.

Цитата:Будем наблюдать, вы то знатный сказочник, июне прошлого года говорили, что осенью с Украиной разберутся, увы не свершилось. Процитирую вас:Skeptic: Неграмотные не помнят простую поговорку: "Цыплят по осени считают". А "осень" наступит, когда российская армия зачистит территорию Украины от нацистской мрази. Вот тогда и будет Победа. Частичная. Ибо ещё придётся приводить в чувство весь "коллективный" запад."Коллективный" в кавычках, ибо нет там никакого коллектива. Есть свора шавок на поводке у США. Перегрызутся между собой при первом же шухере.Подробнее здесь: