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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 308 из 308«1...306307308
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20500
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 09:31
#4606
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Цитата:
ACROS:
Кака


Это как, Кайрат по казахски?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1223
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 09:32
#4607
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Цитата:
alex_60:

Надо спросить тех, кто без жилья, имущества и скотины остался... Что для них лучше?

[Исправлено: Skeptic, 01.04.2024 - 10:33]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20500
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 09:33
#4608
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Цитата:
Skeptic:
, а на его место Бозумбаева поставят.


Ну это тогда вообще будет..
Сушите весла.. Приехали..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20500
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 09:34
#4609
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Цитата:
Skeptic:
Надо спросить тех, кто без жилья, имущества и скониты остался.


На картинках облета с вертолёта все дома стоят, животные бродят.
Имущество думаю подняли повыше.

[Исправлено: alex_60, 01.04.2024 - 10:37]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1223
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 09:34
#4610
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Цитата:
alex_60:

Все оне там одинаково бесполезные для страны и народа.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1223
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 09:38
#4611
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Цитата:
alex_60:
все дома стоят, животные бродят.

Не всё снимают, и не всё показывают. Чтобы народ не будоражить/против себя настраивать лишний раз.
Под такой водой могут устоять только каменные строения. А у нас люди в саманных постройках и сами живут, и скотину держат.
И скотину не всю смогли вывести. Сотни голов погибли.

[Исправлено: Skeptic, 01.04.2024 - 10:39]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3864
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 09:43
#4612
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Цитата:
abaika95:
Представляю Сталин в 1944 остановился на границе СССР И такой ну а дальше мирные переговоры с Гитлером в Ста


Что за тупость бесконечно сравнивать ВОВ, когда речь шла о выживании нации, Сталина, Гитлера и СВО на Украине! Как говорится, две большие разницы!
И, кстати, к слову "операция" не относится слово "победа". Операция может только начаться и закончиться. Успешно, провально - другой вопрос. Победить Украину не стояла задача. Пока война не будет объявлена официально, о победе и поражении рано говорить.
В своём глумлении не знаешь границ!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15462
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 10:01
#4613
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Цитата:
таноми52:
Что за тупость бесконечно сравнивать ВОВ, когда речь шла о выживании нации, Сталина, Гитлера и СВО на Украине

Согласен

Скажи это российским пропагандистам
Они подняли тему что СВО это аналог ВОВ
Борьба с нацизмом же у них идёт
Цитата:
таноми52:
И, кстати, к слову "операция" не относится слово "победа".

Тааааак))
Ну вот уже новые реалии открываются))
Победы уже не ждём значит
Цитата:
таноми52:
. Победить Украину не стояла задача.

Так вы вроде и не с Украиной официально воюете

Я не понимаю, вы вроде как путинисты должны лучше всех знать цели своей же операции
Цель ваша победить бандеро нацистов и наркоманов в Украине
Путин сказал же, мы вам покажем такую декоммунизацию сейчас!
Видим
Показал
Памятники Пушкину сносят)
Цитата:
таноми52:
В своём глумлении не знаешь границ

У меня был хороший учитель в этом вопросе)

Кеосоян
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6123
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 10:05
#4614
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Цитата:
Skeptic:
Бектенова снимут, как "не справившегося", а на его место Бозумбаева поставят.


Не думаю: - Бектенова для того и поставили что бы снизить уровень воровства( потому что коррупция- ЗАШКАЛИВАЕТ), что бы он хоть и не искоренил, но заставил их хоть как то воруя РАБОТАТЬ. Для этого он и поставлен - не зря же ведь противопаводковые мероприятия он начал именно после беседы на эту тему с Генпрокурором и появились " ...не полное служебное соответствие..".
Роль Бозумбаева - в том что он опытный аким- знает- где, что и почём и наверное готовая потенциальная замена или в Актобе, или в Уральск или в Костанай. Просто надо вытащить из колоды- прокрутить его, проконтролировать поток денег выделенных на ликвидацию( думаю там будет их НЕМЕРЕННО) тем более он курирует ЖКХ, МЧС (паводок всё равно завтра пройдёт и бабки пострадавшим людям дадут- не потому что их жалко, а потому что-что бы не возбухали) подчеркнут его роль в ликвидации последствия потопов и вуаля.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1223
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 10:18
#4615
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Цитата:
ACROS:
поставили что бы снизить уровень воровства

Вот за это его и хотят убрать. Паводок - только повод.
...
А вообще, поживём - увидим.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1223
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 10:21
#4616
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Цитата:
таноми52:
Что за тупость

С ними бесполезно разговаривать.
Всё-равно они из текста выбирают удобные для них слова или словосочетания, выворачивают их наизнанку и делают свои "глЫбокомысленные" выводы...
Не стоит на них зря время тратить.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5274
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 10:25
#4617
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Цитата:
Skeptic:
Всё-равно они из текста выбирают удобные для них слова или словосочетания, выворачивают их наизнанку и делают свои "глЫбокомысленные" выводы...


Например вот так, используя крылатые фразы: Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше :lol: :lol: :lol: .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5274
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 10:26
#4618
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Цитата:
Skeptic:
Всё-равно они из текста выбирают удобные для них слова или словосочетания, выворачивают их наизнанку и делают свои "глЫбокомысленные" выводы...


Или так: Сказочники всех победят и будут жить очень долго и счастливо, как описывают в легендах.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15462
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 10:28
#4619
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Цитата:
Skeptic:
Всё-равно они из текста выбирают удобные для них слова или словосочетания, выворачивают их наизнанку и делают свои "глЫбокомысленные" выводы...


Напоминает работу российского МИДа))
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