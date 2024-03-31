Re: Недорамная история Южной Кореи. Семья из Костаная - об...

Отправлено: - 22:27

В общем гастарбайтеры горошкины диджеи и ведущие с радио избалованные нашей ленивой жизнью, думали на шару приедут в самый депрессивный регион планеты,где от переработок люди списываются и прыгают с крыши и легко устроятся сразу заработав себе на дом и машину в Костанае?))



Ну смехота))



Азиатские тигры (Корея,Япония,Тайвань,Сингапур) после войны попали в колониальную зависимость к США

Те под предлогом что армию вам азиатам иметь не надо а японцам вообще запрещено, поставили там свои базы, а за базы надо платить

Азиатам навязали кабальные инвестиционные условия и кредиты как и Африке с южной Америкой

Но азиаты напряглись и за несколько поколений адской работы смогли более менее вылезти из разрухи и достичь западного уровня жизни

Но при этом переработка никуда не делась

Японцы и южные корейцы редкостные алкаши как пишут многие путешественники

Всё из за адских условий жизни

С 8 утра до 9 вечера работа на заводе

Часто работа в выходные

И так всю жизнь чтобы заработать просто на квартиру и машину

В выходные японцы пьяные валяются по улицам

Полиция на это смотрит вполне нейтрально

Человек всю неделю трудился,имеет права лежать пьяный в луже

Всё рассказы как там всё круто созданы только для внешнего потребления и то бывает пробивается правда

Последний корейский фильм "паразиты" чучуть приоиткрыл завесу показав как там люди живут

Меньшинство живёт в хайтек особняках а большинство ютятся в подвальных жилищах и хрущебах

На самом деле азиатская модель жизни убийственна для западного жителя

Темболее как видим по описанию никакого трудового законодательства в Корее не знают

Пухлую девушку уволили потомучто она медленно двигается

Чёто не понравится,уволили без объяснения причин

Класс)) люди бесправные существа но зато католики, спрашивается и чем тогда южная Корея отличается от северной?)



Назер в нулевые восторгался сингапуром

Хотел чтобы Казахстан стал азиатским барсом

Ага ага))

Попробуй заставь наших пахать сверхурочно

Сразу вой поднимется

Ленин просто избаловал наши народы марксизмом немного