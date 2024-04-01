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≡ Фонд Қазақстан халқына направит 5 млрд тенге пострадавшим от паводков в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48887
Фонд Қазақстан халқына направит 5 млрд тенге пострадавшим от паводков в Казахстане
Отправлено: 01.04.24 - 09:42
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Общественный фонд "Қазақстан халқына" направит 5 млрд тенге в помощь пострадавшим от паводков в Казахстане. Фонд поддержит строительство домов для тех, кто лишился жилья.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20500
Фонд Қазақстан халқына направит 5 млрд тенге пострадавшим от паводков в Казахстане
Отправлено: 01.04.24 - 09:42
#1
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И где они собираются строить жилье?
На том же месте, или в 100 км от него?
Опыт Семиозерки будут
Использовать?

[Исправлено: alex_60, 01.04.2024 - 10:45]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22842
Фонд Қазақстан халқына направит 5 млрд тенге пострадавшим от паводков в Казахстане
Отправлено: 01.04.24 - 10:07
#2
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Цитата:
alex_60:
И где они собираются строить жилье? На том же месте, или в 100 км от него? Опыт Семиозерки будут Использовать?

Интересно, те новые дома, которые в Семиозерке для погорельцев построили на солончаке - не уплывут во время паводка?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6123
Re: Фонд Қазақстан халқына...
Отправлено: 01.04.24 - 10:43
#3
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Наверное, найдуться "ушлые" люди которые "добьют" свои дома, что построить поновее.
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