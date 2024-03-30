Re: Строгий выговор получили министры и акимы областей,...

Отправлено: - 02:36

Ну уволят кого нибудь.

На этом фоне назначение Бозумбаева

Заместителем премьер министра.

Человек тридцать лет болтался во власти при Назарбаеве, кем только не был, и теперь его надо было вытащить в помощь новому пм, чтобы строить "новый Казахстан".