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Недорамная история Южной Кореи. Семья из Костаная - об итогах первого года жизни в одной из самых развитых стран мира
Недорамная история Южной Кореи. Семья из Костаная - об итогах первого года жизни в одной из самых развитых стран мира
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48886
Недорамная история Южной Кореи. Семья из Костаная - об итогах первого года жизни в одной из самых развитых стран мира
Отправлено: 31.03.24 - 20:06
Дмитрий и Анастасия ГОРОШКИНЫ год назад получили визы и уехали на заработки в южнокорейский город Ансан. За три года зарубежной жизни мечтали накопить на машину или квартиру на родине. Но дорама (термин, которым описывают корейские сериалы - «НГ») костанайцев оказалась не такой красочной, какой казалась до отъезда. Планы пришлось корректировать. Каковы они, будни гастарбайтеров в Республике Корея?
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Re: Недорамная история Южной Кореи. Семья из Костаная - об...
Отправлено: 31.03.24 - 20:06
Цитата:
В Канаде совсем по другому - тут восемь часов отработал - и гуляй Вася. Переработка тут оплачивается на 150%, по закону, поэтому работодателю не выгодно оставлять работника на переработку или в выходные.
Работа начинается в 8 утра и заканчивается в 9 вечера. С переработками и работой в выходные.
В Канаде совсем по другому - тут восемь часов отработал - и гуляй Вася. Переработка тут оплачивается на 150%, по закону, поэтому работодателю не выгодно оставлять работника на переработку или в выходные.
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 27
Re: Недорамная история Южной Кореи. Семья из Костаная - об...
Отправлено: 31.03.24 - 20:07
Комментарий удален модератором.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1377
Re: Недорамная история Южной Кореи. Семья из Костаная - об...
Отправлено: 31.03.24 - 21:00
Ладно Настя азиатка, а тебе Дима что там делать с европейским фэйсом? Много слышал что наши корейцы там норм устраиваются. Но по-нашему,там не получится. Там надо работать. Много.
Re: Недорамная история Южной Кореи. Семья из Костаная - об...
Отправлено: 31.03.24 - 21:08
У меня товарищ, там год от работал на судостроительном заводе. Приехал тут хату взял и новый авто. Но это было больше десяти лет назад. На вопрос, хочешь опять поехать? Ответ категорически НЕТ. Пахать там надо как негр. Или как раб. А я щас смотрю ехать за 26000 зп. Это мало. Очень мало.
Недорамная история Южной Кореи. Семья из Костаная - об итогах первого года жизни в одной из самых развитых стран мира
Отправлено: 31.03.24 - 21:17
Цитата:
Нам кадровики в столовую принесли несколько наборов паззлы, настольные игры, карты, чтобы таким образом нас заставить ходить на перерывы. Которые, кстати, тоже оплачиваются
Vit:
Пахать там надо как негр. Или как раб.
Пахать там надо как негр. Или как раб.
Нам кадровики в столовую принесли несколько наборов паззлы, настольные игры, карты, чтобы таким образом нас заставить ходить на перерывы. Которые, кстати, тоже оплачиваются
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37414
Недорамная история Южной Кореи. Семья из Костаная - об итогах первого года жизни в одной из самых развитых стран мира
Отправлено: 31.03.24 - 22:16
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37414
Недорамная история Южной Кореи. Семья из Костаная - об итогах первого года жизни в одной из самых развитых стран мира
Отправлено: 31.03.24 - 22:18
В молодости нужно везде пахать, без разницы где, чтобы потом спокойно коротать свою старость..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15459
Re: Недорамная история Южной Кореи. Семья из Костаная - об...
Отправлено: 31.03.24 - 22:27
В общем гастарбайтеры горошкины диджеи и ведущие с радио избалованные нашей ленивой жизнью, думали на шару приедут в самый депрессивный регион планеты,где от переработок люди списываются и прыгают с крыши и легко устроятся сразу заработав себе на дом и машину в Костанае?))
Ну смехота))
Азиатские тигры (Корея,Япония,Тайвань,Сингапур) после войны попали в колониальную зависимость к США
Те под предлогом что армию вам азиатам иметь не надо а японцам вообще запрещено, поставили там свои базы, а за базы надо платить
Азиатам навязали кабальные инвестиционные условия и кредиты как и Африке с южной Америкой
Но азиаты напряглись и за несколько поколений адской работы смогли более менее вылезти из разрухи и достичь западного уровня жизни
Но при этом переработка никуда не делась
Японцы и южные корейцы редкостные алкаши как пишут многие путешественники
Всё из за адских условий жизни
С 8 утра до 9 вечера работа на заводе
Часто работа в выходные
И так всю жизнь чтобы заработать просто на квартиру и машину
В выходные японцы пьяные валяются по улицам
Полиция на это смотрит вполне нейтрально
Человек всю неделю трудился,имеет права лежать пьяный в луже
Всё рассказы как там всё круто созданы только для внешнего потребления и то бывает пробивается правда
Последний корейский фильм "паразиты" чучуть приоиткрыл завесу показав как там люди живут
Меньшинство живёт в хайтек особняках а большинство ютятся в подвальных жилищах и хрущебах
На самом деле азиатская модель жизни убийственна для западного жителя
Темболее как видим по описанию никакого трудового законодательства в Корее не знают
Пухлую девушку уволили потомучто она медленно двигается
Чёто не понравится,уволили без объяснения причин
Класс)) люди бесправные существа но зато католики, спрашивается и чем тогда южная Корея отличается от северной?)
Назер в нулевые восторгался сингапуром
Хотел чтобы Казахстан стал азиатским барсом
Ага ага))
Попробуй заставь наших пахать сверхурочно
Сразу вой поднимется
Ленин просто избаловал наши народы марксизмом немного
Ну смехота))
Азиатские тигры (Корея,Япония,Тайвань,Сингапур) после войны попали в колониальную зависимость к США
Те под предлогом что армию вам азиатам иметь не надо а японцам вообще запрещено, поставили там свои базы, а за базы надо платить
Азиатам навязали кабальные инвестиционные условия и кредиты как и Африке с южной Америкой
Но азиаты напряглись и за несколько поколений адской работы смогли более менее вылезти из разрухи и достичь западного уровня жизни
Но при этом переработка никуда не делась
Японцы и южные корейцы редкостные алкаши как пишут многие путешественники
Всё из за адских условий жизни
С 8 утра до 9 вечера работа на заводе
Часто работа в выходные
И так всю жизнь чтобы заработать просто на квартиру и машину
В выходные японцы пьяные валяются по улицам
Полиция на это смотрит вполне нейтрально
Человек всю неделю трудился,имеет права лежать пьяный в луже
Всё рассказы как там всё круто созданы только для внешнего потребления и то бывает пробивается правда
Последний корейский фильм "паразиты" чучуть приоиткрыл завесу показав как там люди живут
Меньшинство живёт в хайтек особняках а большинство ютятся в подвальных жилищах и хрущебах
На самом деле азиатская модель жизни убийственна для западного жителя
Темболее как видим по описанию никакого трудового законодательства в Корее не знают
Пухлую девушку уволили потомучто она медленно двигается
Чёто не понравится,уволили без объяснения причин
Класс)) люди бесправные существа но зато католики, спрашивается и чем тогда южная Корея отличается от северной?)
Назер в нулевые восторгался сингапуром
Хотел чтобы Казахстан стал азиатским барсом
Ага ага))
Попробуй заставь наших пахать сверхурочно
Сразу вой поднимется
Ленин просто избаловал наши народы марксизмом немного
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1058
Недорамная история Южной Кореи. Семья из Костаная - об итогах первого года жизни в одной из самых развитых стран мира
Отправлено: 01.04.24 - 00:40
Комментарий проходит проверку.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1058
Недорамная история Южной Кореи. Семья из Костаная - об итогах первого года жизни в одной из самых развитых стран мира
Отправлено: 01.04.24 - 00:45
Комментарий проходит проверку.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20494
Re: Недорамная история Южной Кореи. Семья из Костаная - об...
Отправлено: 01.04.24 - 02:42
//Я бы сказала, что в Корее мы остаемся, потому что это надобность, - добавляет Анастасия. - Были затрачены деньги, причем это деньги родителей. Было бы грустно приехать ни с чем.//
Родители, разрешите детям вернуться, пожалейте их, раз уж так получилось.
Родители, разрешите детям вернуться, пожалейте их, раз уж так получилось.
Недорамная история Южной Кореи. Семья из Костаная - об итогах первого года жизни в одной из самых развитых стран мира
Отправлено: 01.04.24 - 06:25
В плане заработок они выбрали не самую подходящую страну. Корея это было модно 15 лет назад. Сегодня после войны гастеры из беларуси и России покинули Европу. И теперь открыто окно для азиат. Во первых менталитет ближе чем корейский. Язык легче английский, немецкий. Вам и визу помогут сделать. И перелет в европу(правда не все фирмы оплачивают дорогу, но много) да на той же клубнике больше за лето заработатите и нажретесь ягодой. Профессий много, такси, фуры, электрики, на заводы упрковщики, кладовщики много чего есть. Ну и Европу посмотрите. Там нет границ, передвижение свободное между странами.
П. С Ну и самое главное в Европе зароботок в два раза выше.
[Исправлено: Vit, 01.04.2024 - 06:34]
[Исправлено: Vit, 01.04.2024 - 06:47]
[Исправлено: Vit, 01.04.2024 - 06:48]
[Исправлено: Vit, 01.04.2024 - 06:54]
П. С Ну и самое главное в Европе зароботок в два раза выше.
[Исправлено: Vit, 01.04.2024 - 06:34]
[Исправлено: Vit, 01.04.2024 - 06:47]
[Исправлено: Vit, 01.04.2024 - 06:48]
[Исправлено: Vit, 01.04.2024 - 06:54]
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