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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:54
Цитата:
Иран и Северная Корея друзья, как говорится, скажите кто твои друзья, а я вам скажу, кто вы 😂😂😂. У Украины коалиция,которая помогает, более 50 стран. Странно да.
alex_60:
Нет, цивилизованные страны оружие Не поставляют американским ставленникам.
Нет, цивилизованные страны оружие Не поставляют американским ставленникам.
Иран и Северная Корея друзья, как говорится, скажите кто твои друзья, а я вам скажу, кто вы 😂😂😂. У Украины коалиция,которая помогает, более 50 стран. Странно да.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 22:02
Цитата:
Выиграют и РАЙ построят значит. Эксперты говорят обратное, что идейные и зеки скоро закончатся, контрактники за деньги воюют. Денег на полторы года хватит, ФНБ в этом году закончится и уже в бюджете дыра. Плановый призыв осуществляется, потери же нужно восполнять, ротацию производить. Мобилизацию,чуть ли всеобшую,чтобы победить нужно проводить, пойдут ли на это, большой вопрос.
Посмотрим, будем наблюдать.
[Исправлено: Kairat stayer, 31.03.2024 - 23:06]
Skeptic:
До них никак не дойдёт, что территория Украины до сих пор не зачищена от нацистов исключительно потому, что Россия не хочет лишних жертв среди мирного населения Украины и лишних потерь среди личного состава ВС РФ?
До них никак не дойдёт, что территория Украины до сих пор не зачищена от нацистов исключительно потому, что Россия не хочет лишних жертв среди мирного населения Украины и лишних потерь среди личного состава ВС РФ?
Выиграют и РАЙ построят значит. Эксперты говорят обратное, что идейные и зеки скоро закончатся, контрактники за деньги воюют. Денег на полторы года хватит, ФНБ в этом году закончится и уже в бюджете дыра. Плановый призыв осуществляется, потери же нужно восполнять, ротацию производить. Мобилизацию,чуть ли всеобшую,чтобы победить нужно проводить, пойдут ли на это, большой вопрос.
Посмотрим, будем наблюдать.
[Исправлено: Kairat stayer, 31.03.2024 - 23:06]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 22:06
Цитата:
Это ж надо так завуалировать статус своей страны
Kairat stayer:
Хоть лопните, помощь Украине цивилизованными странами будет оказана, точка
Хоть лопните, помощь Украине цивилизованными странами будет оказана, точка
Это ж надо так завуалировать статус своей страны
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20485
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 22:08
Цитата:
Молча пожалуйста.
Смотрите, наблюдайте.
И долго.
Тогда и с лицом все в порядке будет,
И окружающие будут довольны.
[Исправлено: alex_60, 31.03.2024 - 23:09]
Kairat stayer:
Посмотрим, будем наблюдать.
Посмотрим, будем наблюдать.
Молча пожалуйста.
Смотрите, наблюдайте.
И долго.
Тогда и с лицом все в порядке будет,
И окружающие будут довольны.
[Исправлено: alex_60, 31.03.2024 - 23:09]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 22:09
Цитата:
Нейтральные, не нужно маскировать, аннексию и захват чужих территории официально не поддерживаем, как и ваша родина Канада и ваше руководство.
maxsaf:
Это ж надо так завуалировать статус своей страны
Это ж надо так завуалировать статус своей страны
Нейтральные, не нужно маскировать, аннексию и захват чужих территории официально не поддерживаем, как и ваша родина Канада и ваше руководство.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 22:10
Цитата:
Ещё можно футболку с флагом у себя на кухне одевать раз в день
alex_60:
Молча пожалуйста.
Молча пожалуйста.
Ещё можно футболку с флагом у себя на кухне одевать раз в день
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20485
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 22:12
Цитата:
Портреты Байдена и Зеленского наверняка висят.
maxsaf:
Ещё можно футболку с флагом у себя на кухне одевать раз в день
Ещё можно футболку с флагом у себя на кухне одевать раз в день
Портреты Байдена и Зеленского наверняка висят.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 22:16
Цитата:
Выше отметил, будем наблюдать. Или ты на Т-34 в бой хочешь вступить, это только во сне можешь сделать.
Ладно сказочники сильно не переживайте и не нервничайте, посмотрим, как все сложиться. Всем спокойной ночи!
alex_60:
Молча пожалуйста. Смотрите, наблюдайте. И долго. Тогда и с лицом все в порядке будет, И окружающие будут довольны.
Молча пожалуйста. Смотрите, наблюдайте. И долго. Тогда и с лицом все в порядке будет, И окружающие будут довольны.
Выше отметил, будем наблюдать. Или ты на Т-34 в бой хочешь вступить, это только во сне можешь сделать.
Ладно сказочники сильно не переживайте и не нервничайте, посмотрим, как все сложиться. Всем спокойной ночи!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15458
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 22:36
Цитата:
Тоесть из написанного выходит
Что все население Украины нацисты?
Россия их не зачищает так как не хочет лишних жертв?
Вообще странная логика
С нацистами либо воюют на полную объявляя тотальную войну и мобилизацию
Ониж нацисты !
Или не морочат задницу и себе и другим а признают публично что надорвали пупок с Киевом за 3 дня))
Представляю Сталин в 1944 остановился на границе СССР
И такой ну а дальше мирные переговоры с Гитлером в Стамбуле проведем
Наше требования чтобы Гитлер не входил ни в какие блоки против нас и нормуль)))
Советские люди у виска бы покрутили в тот момент
Хотя нет
Если советские люди проглотили после войны с фашистами в Испании мирный договор с тов. Гитлером в 1939 то они бы и это проглатили бы))
И россияне проглатывают уже 10 лет
Skeptic:
До них никак не дойдёт, что территория Украины до сих пор не зачищена от нацистов исключительно потому, что Россия не хочет лишних жертв среди мирного населения Украины
До них никак не дойдёт, что территория Украины до сих пор не зачищена от нацистов исключительно потому, что Россия не хочет лишних жертв среди мирного населения Украины
Тоесть из написанного выходит
Что все население Украины нацисты?
Россия их не зачищает так как не хочет лишних жертв?
Вообще странная логика
С нацистами либо воюют на полную объявляя тотальную войну и мобилизацию
Ониж нацисты !
Или не морочат задницу и себе и другим а признают публично что надорвали пупок с Киевом за 3 дня))
Представляю Сталин в 1944 остановился на границе СССР
И такой ну а дальше мирные переговоры с Гитлером в Стамбуле проведем
Наше требования чтобы Гитлер не входил ни в какие блоки против нас и нормуль)))
Советские люди у виска бы покрутили в тот момент
Хотя нет
Если советские люди проглотили после войны с фашистами в Испании мирный договор с тов. Гитлером в 1939 то они бы и это проглатили бы))
И россияне проглатывают уже 10 лет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15458
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 22:48
Цитата:
А какое есть иное объеснение?)
Непонятно как там в России вообще 2 года умудряются объяснять почему Россия 2 якобы армия в мире, хвалится захватами всяких колхозных авдеевок и бахмутов?
Нет я бы ещё поверил в теорию что россия таким образом просто Перемалывает армию Украины на Донбассе
Но перемалывать надо когда уверен в своей безопасности
А когда ты перемалываешь и врага и свои войска кидая их в мясные атаки то вы тупо перемалываете друг друга))
Причем не известно кто больше людей теряет
Для всего мира вся эта клоунада с Украиной выглядит именно как публичный просер России и национальный позор
70 лет после второй мировой СССР и Россия выстраивали из себя супер пупер сильного игрока
А на деле что?
Дошли до Киева
Обделались
Убежали
Теряют раз за разом свои крейсера на черном море (у Украины флота вообще как такового нет)
Теряют людей
Через пол года войны Объявили (вообще смехота) мобилизацию!!!!
Где это видано?
Чтобы вторая армия мира разбираясь со своей бывшей колонией объявляла мобилизацию?
Паралельно следуют имедживые потери одна за одной
То северные потоки им взорвут
То пропагандиста взорвут
Супер крейсер Москва взорвут
То ручное ЧВК взбунтуется а потом и их руководителя взорвут
Тут игил проснулся и кровавый теракт устроили руками таджиков-штукатуров
Санкции масштабные
Российские карточки заблокировали
На машинах запрещают в Европу ездить
Везде драки с россиянами
Ну позор же!
Унижают донельзя
А те терпят а что остается ещё? Не путина же свергать
Skeptic:
Они до сих пор верят, что Российская армия "топчется на месте" потому что слабее ВСУ? Глупые, как минимум.
Они до сих пор верят, что Российская армия "топчется на месте" потому что слабее ВСУ? Глупые, как минимум.
А какое есть иное объеснение?)
Непонятно как там в России вообще 2 года умудряются объяснять почему Россия 2 якобы армия в мире, хвалится захватами всяких колхозных авдеевок и бахмутов?
Нет я бы ещё поверил в теорию что россия таким образом просто Перемалывает армию Украины на Донбассе
Но перемалывать надо когда уверен в своей безопасности
А когда ты перемалываешь и врага и свои войска кидая их в мясные атаки то вы тупо перемалываете друг друга))
Причем не известно кто больше людей теряет
Для всего мира вся эта клоунада с Украиной выглядит именно как публичный просер России и национальный позор
70 лет после второй мировой СССР и Россия выстраивали из себя супер пупер сильного игрока
А на деле что?
Дошли до Киева
Обделались
Убежали
Теряют раз за разом свои крейсера на черном море (у Украины флота вообще как такового нет)
Теряют людей
Через пол года войны Объявили (вообще смехота) мобилизацию!!!!
Где это видано?
Чтобы вторая армия мира разбираясь со своей бывшей колонией объявляла мобилизацию?
Паралельно следуют имедживые потери одна за одной
То северные потоки им взорвут
То пропагандиста взорвут
Супер крейсер Москва взорвут
То ручное ЧВК взбунтуется а потом и их руководителя взорвут
Тут игил проснулся и кровавый теракт устроили руками таджиков-штукатуров
Санкции масштабные
Российские карточки заблокировали
На машинах запрещают в Европу ездить
Везде драки с россиянами
Ну позор же!
Унижают донельзя
А те терпят а что остается ещё? Не путина же свергать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15458
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 22:54
Цитата:
Да как раз до теракта много писали что Скрытая мобилизация в России выдохлась
Идейные и те кто за бабки насмотревшись на подготовку российской армии где даже сапоги приходится самим покупать не шибко уже стремятся идти на фронт
Планировали мигрантов отправить
Тут бац и очень выгодный теракт произошел
Мигранты домой засабирались
Остаётся одно
Всеобщая мобилизация населения
Незря же песков за сутки до теракта обранил фразу которая сразу же пропала в связи с крокусом из внимания, что конфликт на Украине уже вышел за рамки СВО и стал полноценной войной
А раз война то мужикам в России лучше приготовится
Желательно уже сейчас забивать очередь на нашу границу
Темболее пункт в Житикаре перекрыт))
Kairat stayer: Эксперты говорят обратное, что идейные и зеки скоро закончатся,
Да как раз до теракта много писали что Скрытая мобилизация в России выдохлась
Идейные и те кто за бабки насмотревшись на подготовку российской армии где даже сапоги приходится самим покупать не шибко уже стремятся идти на фронт
Планировали мигрантов отправить
Тут бац и очень выгодный теракт произошел
Мигранты домой засабирались
Остаётся одно
Всеобщая мобилизация населения
Незря же песков за сутки до теракта обранил фразу которая сразу же пропала в связи с крокусом из внимания, что конфликт на Украине уже вышел за рамки СВО и стал полноценной войной
А раз война то мужикам в России лучше приготовится
Желательно уже сейчас забивать очередь на нашу границу
Темболее пункт в Житикаре перекрыт))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15458
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 22:57
Цитата:
Что туда отбирали не особо высоких знаю
Но не особо смышленных что-то не слышал
Техника все таки
Приборы, устройства,оптика, вычисления всякие делать надо по стрельбе)
Если танкист не смышлёный то рядовой стрелок вообще дегенерат получается? У него из обучения это упал-отжался, рытьё траншей и разбор автомата на скорость))
Kairat stayer:
Хотя, кому разьясняю, танкисту, туда не особо смышленных отбирали
Хотя, кому разьясняю, танкисту, туда не особо смышленных отбирали
Что туда отбирали не особо высоких знаю
Но не особо смышленных что-то не слышал
Техника все таки
Приборы, устройства,оптика, вычисления всякие делать надо по стрельбе)
Если танкист не смышлёный то рядовой стрелок вообще дегенерат получается? У него из обучения это упал-отжался, рытьё траншей и разбор автомата на скорость))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1216
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 23:33
Чем больше букв, тем меньше смысла.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.04.24 - 00:19
Цитата:
Ну а чем ещё он может помочь?))
alex_60:
Портреты Байдена и Зеленского наверняка висят.
Портреты Байдена и Зеленского наверняка висят.
Ну а чем ещё он может помочь?))
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