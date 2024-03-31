Отправлено: - 22:48

Skeptic:

Они до сих пор верят, что Российская армия "топчется на месте" потому что слабее ВСУ? Глупые, как минимум.

Цитата:А какое есть иное объеснение?)Непонятно как там в России вообще 2 года умудряются объяснять почему Россия 2 якобы армия в мире, хвалится захватами всяких колхозных авдеевок и бахмутов?Нет я бы ещё поверил в теорию что россия таким образом просто Перемалывает армию Украины на ДонбассеНо перемалывать надо когда уверен в своей безопасностиА когда ты перемалываешь и врага и свои войска кидая их в мясные атаки то вы тупо перемалываете друг друга))Причем не известно кто больше людей теряетДля всего мира вся эта клоунада с Украиной выглядит именно как публичный просер России и национальный позор70 лет после второй мировой СССР и Россия выстраивали из себя супер пупер сильного игрокаА на деле что?Дошли до КиеваОбделалисьУбежалиТеряют раз за разом свои крейсера на черном море (у Украины флота вообще как такового нет)Теряют людейЧерез пол года войны Объявили (вообще смехота) мобилизацию!!!!Где это видано?Чтобы вторая армия мира разбираясь со своей бывшей колонией объявляла мобилизацию?Паралельно следуют имедживые потери одна за однойТо северные потоки им взорвутТо пропагандиста взорвутСупер крейсер Москва взорвутТо ручное ЧВК взбунтуется а потом и их руководителя взорвутТут игил проснулся и кровавый теракт устроили руками таджиков-штукатуровСанкции масштабныеРоссийские карточки заблокировалиНа машинах запрещают в Европу ездитьВезде драки с россиянамиНу позор же!Унижают донельзяА те терпят а что остается ещё? Не путина же свергать