Отправлено: - 21:24

maxsaf:

Так а чё вы сами этому совету не следуете, все считаете, сколько у них ракет, сколько денег, сколько танков... Сами разберутся

[Исправлено: Gljuk, 31.03.2024 - 22:04]

Цитата:Не на их территории, стримах, форумах, разница есть.