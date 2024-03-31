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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22836
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:21
Цитата:
Так а чё вы сами этому совету не следуете, все считаете, сколько у них ракет, сколько денег, сколько танков... Сами разберутся
Kairat stayer:
не проживаешь там, внутренние дела, пусть сами разбираются.
не проживаешь там, внутренние дела, пусть сами разбираются.
Так а чё вы сами этому совету не следуете, все считаете, сколько у них ракет, сколько денег, сколько танков... Сами разберутся
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:22
На мрй взгляд, помощь Украине, союзниками будет оказана, в том обьеме, которая необходима. Выше про Германию отмечал, пакет очень серезьный, как Сайлау восхищается-мощный 😂😂😂.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:24
Цитата:
Не на их территории, стримах, форумах, разница есть.
[Исправлено: Gljuk, 31.03.2024 - 22:04]
maxsaf:
Так а чё вы сами этому совету не следуете, все считаете, сколько у них ракет, сколько денег, сколько танков... Сами разберутся
Так а чё вы сами этому совету не следуете, все считаете, сколько у них ракет, сколько денег, сколько танков... Сами разберутся
Не на их территории, стримах, форумах, разница есть.
[Исправлено: Gljuk, 31.03.2024 - 22:04]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:29
Какой он одежде и какой символикой ходит, это его личное дело, от этого украинцам легче не становится. На кону государственность, независимость, мова. Цивилизованеый мир не оставит их одних.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:32
Цитата:
Недавно россияне, как вы пугали ЯО французов. Э. Макрон, сказал у Франции тоже есть ЯО. Труханули, поменьше говорят.
maxsaf:
Недавно россияне, как вы пугали ЯО французов. Э. Макрон, сказал у Франции тоже есть ЯО. Труханули, поменьше говорят.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:41
quote]Kairat stayer:
Ты не юли, как жареный. Тебя спросили, что ты лезешь со своими подсчётами всяких геопардов, ракет, снарядов в режиме 24/7? Испытываешь наслаждение от этого, спать не можешь, аппетит пропадает? Или ненависть к России все таки главное? Скорее всего тоже в путешествие хочешь? Считай, что можешь собираться в путь уже.
Ты не юли, как жареный. Тебя спросили, что ты лезешь со своими подсчётами всяких геопардов, ракет, снарядов в режиме 24/7? Испытываешь наслаждение от этого, спать не можешь, аппетит пропадает? Или ненависть к России все таки главное? Скорее всего тоже в путешествие хочешь? Считай, что можешь собираться в путь уже.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:44
Цитата:
Вот, ты грамотей, я ответил не нужно на их территории, стримах, форумах пургу мести, сами разберутся. Что не так?
alex_60:
Вот, ты грамотей, я ответил не нужно на их территории, стримах, форумах пургу мести, сами разберутся. Что не так?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:46
Kairat stayer:
На мрй взгляд[/quote
Мрй. Ну ладно.
Пора спать тебе уже.
Баю баюшки баю.
На мрй взгляд[/quote
Мрй. Ну ладно.
Пора спать тебе уже.
Баю баюшки баю.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:47
Хоть лопните, помощь Украине цивилизованными странами будет оказана, точка 😂😂😂
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:47
Цитата:
Вот и не неси пургу тут.
Плохо выглядишь...
[Исправлено: alex_60, 31.03.2024 - 22:49]
Kairat stayer:
форумах пургу мести, сами разберутся. Что не так?
форумах пургу мести, сами разберутся. Что не так?
Вот и не неси пургу тут.
Плохо выглядишь...
[Исправлено: alex_60, 31.03.2024 - 22:49]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:48
Цитата:
С помощью телефона печатаю.
alex_60:
Мрй. Ну ладно
Мрй. Ну ладно
С помощью телефона печатаю.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1215
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:48
Неужели в природе до сих пор существуют люди, свято верящие в мифическую "перемогу" ВСУ?
До них никак не дойдёт, что территория Украины до сих пор не зачищена от нацистов исключительно потому, что Россия не хочет лишних жертв среди мирного населения Украины и лишних потерь среди личного состава ВС РФ?
Они до сих пор верят, что Российская армия "топчется на месте" потому что слабее ВСУ?
Глупые, как минимум.
До них никак не дойдёт, что территория Украины до сих пор не зачищена от нацистов исключительно потому, что Россия не хочет лишних жертв среди мирного населения Украины и лишних потерь среди личного состава ВС РФ?
Они до сих пор верят, что Российская армия "топчется на месте" потому что слабее ВСУ?
Глупые, как минимум.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:48
Цитата:
Нет, цивилизованные страны оружие
Не поставляют американским ставленникам.
Kairat stayer:
цивилизованными странами будет оказана, точка 😂😂😂
цивилизованными странами будет оказана, точка 😂😂😂
Нет, цивилизованные страны оружие
Не поставляют американским ставленникам.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:50
Люди с рабско-холуйским мышлением, не должны выиграть у свободных людей!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:53
Цитата:
Конечно, скоро Украина будет свободной.
От америкосов. Поэтому и говорю тебе, в отсеке для шасси дубак, одеждой запасайся.
[Исправлено: alex_60, 31.03.2024 - 22:54]
Kairat stayer:
Люди с рабско-холуйским мышлением, не должны выиграть у свободных людей!
Люди с рабско-холуйским мышлением, не должны выиграть у свободных людей!
Конечно, скоро Украина будет свободной.
От америкосов. Поэтому и говорю тебе, в отсеке для шасси дубак, одеждой запасайся.
[Исправлено: alex_60, 31.03.2024 - 22:54]
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