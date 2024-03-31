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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22836
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:21
#4561
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Цитата:
Kairat stayer:
не проживаешь там, внутренние дела, пусть сами разбираются.

Так а чё вы сами этому совету не следуете, все считаете, сколько у них ракет, сколько денег, сколько танков... Сами разберутся :lol:
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5267
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:22
#4562
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На мрй взгляд, помощь Украине, союзниками будет оказана, в том обьеме, которая необходима. Выше про Германию отмечал, пакет очень серезьный, как Сайлау восхищается-мощный 😂😂😂.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5267
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:24
#4563
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Цитата:
maxsaf:
Так а чё вы сами этому совету не следуете, все считаете, сколько у них ракет, сколько денег, сколько танков... Сами разберутся


Не на их территории, стримах, форумах, разница есть. Лезут пи.. ры!
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5267
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:29
#4564
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Какой он одежде и какой символикой ходит, это его личное дело, от этого украинцам легче не становится. На кону государственность, независимость, мова. Цивилизованеый мир не оставит их одних.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5267
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:32
#4565
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Цитата:
maxsaf:


Недавно россияне, как вы пугали ЯО французов. Э. Макрон, сказал у Франции тоже есть ЯО. Труханули, поменьше говорят.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20483
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:41
#4566
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quote]Kairat stayer:
Ты не юли, как жареный. Тебя спросили, что ты лезешь со своими подсчётами всяких геопардов, ракет, снарядов в режиме 24/7? Испытываешь наслаждение от этого, спать не можешь, аппетит пропадает? Или ненависть к России все таки главное? Скорее всего тоже в путешествие хочешь? Считай, что можешь собираться в путь уже.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5267
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:44
#4567
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Цитата:
alex_60:


Вот, ты грамотей, я ответил не нужно на их территории, стримах, форумах пургу мести, сами разберутся. Что не так?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20483
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:46
#4568
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Kairat stayer:
На мрй взгляд[/quote

Мрй. Ну ладно.
Пора спать тебе уже.
Баю баюшки баю.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5267
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:47
#4569
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Хоть лопните, помощь Украине цивилизованными странами будет оказана, точка 😂😂😂
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20483
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:47
#4570
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Цитата:
Kairat stayer:
форумах пургу мести, сами разберутся. Что не так?


Вот и не неси пургу тут.
Плохо выглядишь...

[Исправлено: alex_60, 31.03.2024 - 22:49]
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5267
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:48
#4571
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Цитата:
alex_60:
Мрй. Ну ладно


С помощью телефона печатаю.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1215
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:48
#4572
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:-) Неужели в природе до сих пор существуют люди, свято верящие в мифическую "перемогу" ВСУ?
До них никак не дойдёт, что территория Украины до сих пор не зачищена от нацистов исключительно потому, что Россия не хочет лишних жертв среди мирного населения Украины и лишних потерь среди личного состава ВС РФ?
Они до сих пор верят, что Российская армия "топчется на месте" потому что слабее ВСУ?
Глупые, как минимум.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20483
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:48
#4573
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Цитата:
Kairat stayer:
цивилизованными странами будет оказана, точка 😂😂😂


Нет, цивилизованные страны оружие
Не поставляют американским ставленникам.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5267
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:50
#4574
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Люди с рабско-холуйским мышлением, не должны выиграть у свободных людей!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20483
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 21:53
#4575
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Цитата:
Kairat stayer:
Люди с рабско-холуйским мышлением, не должны выиграть у свободных людей!


Конечно, скоро Украина будет свободной.
От америкосов. Поэтому и говорю тебе, в отсеке для шасси дубак, одеждой запасайся.

[Исправлено: alex_60, 31.03.2024 - 22:54]
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