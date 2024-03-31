Re: Почти идеальный путь героини, или Как киргизский фильм...

Отправлено: - 18:14

Лишний раз убеждаюсь, религия утеха для очень бедных людей, придумана для того чтобы их (бедных людей) держать в страхе из-за неминуемого наказания. Неграмотные люди легко верили всему что говорит мулла, а другого выхода не было, иначе признают кафиром и легко перережут глотку. Против такого аргумента трудно возразить и поэтому легко пробивала себе дорогу. Невежды и малограмотные люди знали как запугать бедных и темных людей. Вдвойне удивляет религиозность грамотных и учёных, на грани фанатизма.