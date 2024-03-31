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≡ Почти идеальный путь героини, или Как киргизский фильм «Пейіш» помогает зрителям Центральной Азии найти единую идеологию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48885
Почти идеальный путь героини, или Как киргизский фильм «Пейіш» помогает зрителям Центральной Азии найти единую идеологию
Отправлено: 31.03.24 - 18:14
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Большое преимущество фильма - его концепция. Центральноазиатские страны объединяются в создании религиозного путешествия героев, чтобы показать, как связаны между собой народы. Однако это и недостаток, потому что авторы стараются угодить всем, а, учитывая точки горячих и тлеющих конфликтов, это сделать очень сложно.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6809
Re: Почти идеальный путь героини, или Как киргизский фильм...
Отправлено: 31.03.24 - 18:14
#1
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Лишний раз убеждаюсь, религия утеха для очень бедных людей, придумана для того чтобы их (бедных людей) держать в страхе из-за неминуемого наказания. Неграмотные люди легко верили всему что говорит мулла, а другого выхода не было, иначе признают кафиром и легко перережут глотку. Против такого аргумента трудно возразить и поэтому легко пробивала себе дорогу. Невежды и малограмотные люди знали как запугать бедных и темных людей. Вдвойне удивляет религиозность грамотных и учёных, на грани фанатизма.
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