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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20478
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:15
#4531
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Цитата:
Kairat stayer:


Тёплую одежду заготовил?
Фуфайку, валенки.
В отсеке для шасси дубак.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5252
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:17
#4532
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США обещает предоставить Украине ракеты АТАКМС М 39А1, с дальностью поражения до 300 километров. Ранее ограниченное количество М 39 предоставляли, с кассетными снарядами, которые взрывались на определенной высоте, дальность поражения до 165 километров. Последними военные аэродромы накрывали. Ну и F 16 ждут.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20478
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:18
#4533
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Цитата:
Kairat stayer:
геопарды


Секретная разработка?
Скрестили леопард с гепардом?
Разглашаешь военную тайну.
По головке не погладят

[Исправлено: alex_60, 31.03.2024 - 18:22]
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5252
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:21
#4534
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Цитата:
alex_60:
Секретная разработка? Разглашаешь военную тайну.


На поле боя, ранее, хорошо зарекомендовали.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5252
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:24
#4535
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Цитата:
alex_60:
Разглашаешь военную тайну.


По секрету, тебе скажу, никому не говори, еще танки леопард 2 предоставят. Выше указана, только малая часть помощи 😂😂😂.

[Исправлено: Kairat stayer, 31.03.2024 - 18:24]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20478
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:24
#4536
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Цитата:
Kairat stayer:
На поле боя, ранее, хорошо зарекомендовали.


Геопарды?
Ну ты знаток нулевого уровня.
Ха ха ха.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20478
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:27
#4537
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Цитата:
Kairat stayer:
из ПВО две батареи Пэтриот


Всего две? А чё так мало.
Уже 38 уничтожено.
Чтобы сорок ровно было?
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5252
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:28
#4538
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Цитата:
alex_60:
Разглашаешь военную тайну. По головке не погладят


Макс, нас постоянно пугает же, Скептик Запад, тоже сказочников попугаю 😂😂😂.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5252
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:31
#4539
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Цитата:
alex_60:
Всего две? А чё так мало. Уже 38 уничтожено. Чтобы сорок ровно было?


Уничтожили только один блуждающий. Пропаганда, вообще то более 100 уничтожила, внимательно смотри федеральные каналы РФ.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20478
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:34
#4540
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Цитата:
Kairat stayer:
США обещает предоставить Украине


Полгода уже денег не выделяют,
Зачем брешешь то.
Не до этого им, да и забывает кто он, президент ихний.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5252
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:34
#4541
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Цитата:
alex_60:
Всего две? А чё так мало.


Опять по секрету скажу, немцы свои системы ПВО еще дополнительно дают, количество не буду говорить 😂😂😂.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20478
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:36
#4542
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Цитата:
Kairat stayer:
вообще то более 100 уничтожила, внимательно смотри федеральные каналы РФ.


Я тебе верю.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5252
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:38
#4543
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Грамотеи, с цивилизованными странами хотят тягаться, молодец О. Шольц, со своим продвинутым народом! Зеер гут!(очень хорошо).
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20478
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:40
#4544
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Цитата:
Kairat stayer:
говори, еще танки леопард


Хорошо горят, красиво.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
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Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5252
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:42
#4545
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Цитата:
alex_60:
Я тебе верю


На мой взгляд, еще и Франция ПВО даст, небо Одессы закроют, в их стратегические планы входить, тоже никому не говори.
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