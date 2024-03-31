Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:15
Цитата:
Тёплую одежду заготовил?
Фуфайку, валенки.
В отсеке для шасси дубак.
Kairat stayer:
Тёплую одежду заготовил?
Фуфайку, валенки.
В отсеке для шасси дубак.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:17
США обещает предоставить Украине ракеты АТАКМС М 39А1, с дальностью поражения до 300 километров. Ранее ограниченное количество М 39 предоставляли, с кассетными снарядами, которые взрывались на определенной высоте, дальность поражения до 165 километров. Последними военные аэродромы накрывали. Ну и F 16 ждут.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:18
Цитата:
Секретная разработка?
Скрестили леопард с гепардом?
Разглашаешь военную тайну.
По головке не погладят
[Исправлено: alex_60, 31.03.2024 - 18:22]
Kairat stayer:
геопарды
геопарды
Секретная разработка?
Скрестили леопард с гепардом?
Разглашаешь военную тайну.
По головке не погладят
[Исправлено: alex_60, 31.03.2024 - 18:22]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:21
Цитата:
На поле боя, ранее, хорошо зарекомендовали.
alex_60:
Секретная разработка? Разглашаешь военную тайну.
Секретная разработка? Разглашаешь военную тайну.
На поле боя, ранее, хорошо зарекомендовали.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:24
Цитата:
По секрету, тебе скажу, никому не говори, еще танки леопард 2 предоставят. Выше указана, только малая часть помощи 😂😂😂.
[Исправлено: Kairat stayer, 31.03.2024 - 18:24]
alex_60:
Разглашаешь военную тайну.
Разглашаешь военную тайну.
По секрету, тебе скажу, никому не говори, еще танки леопард 2 предоставят. Выше указана, только малая часть помощи 😂😂😂.
[Исправлено: Kairat stayer, 31.03.2024 - 18:24]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:24
Цитата:
Геопарды?
Ну ты знаток нулевого уровня.
Ха ха ха.
Kairat stayer:
На поле боя, ранее, хорошо зарекомендовали.
На поле боя, ранее, хорошо зарекомендовали.
Геопарды?
Ну ты знаток нулевого уровня.
Ха ха ха.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:27
Цитата:
Всего две? А чё так мало.
Уже 38 уничтожено.
Чтобы сорок ровно было?
Kairat stayer:
из ПВО две батареи Пэтриот
из ПВО две батареи Пэтриот
Всего две? А чё так мало.
Уже 38 уничтожено.
Чтобы сорок ровно было?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:28
Цитата:
Макс, нас постоянно пугает же, Скептик Запад, тоже сказочников попугаю 😂😂😂.
alex_60:
Разглашаешь военную тайну. По головке не погладят
Разглашаешь военную тайну. По головке не погладят
Макс, нас постоянно пугает же, Скептик Запад, тоже сказочников попугаю 😂😂😂.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:31
Цитата:
Уничтожили только один блуждающий. Пропаганда, вообще то более 100 уничтожила, внимательно смотри федеральные каналы РФ.
alex_60:
Всего две? А чё так мало. Уже 38 уничтожено. Чтобы сорок ровно было?
Всего две? А чё так мало. Уже 38 уничтожено. Чтобы сорок ровно было?
Уничтожили только один блуждающий. Пропаганда, вообще то более 100 уничтожила, внимательно смотри федеральные каналы РФ.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:34
Цитата:
Полгода уже денег не выделяют,
Зачем брешешь то.
Не до этого им, да и забывает кто он, президент ихний.
Kairat stayer:
США обещает предоставить Украине
США обещает предоставить Украине
Полгода уже денег не выделяют,
Зачем брешешь то.
Не до этого им, да и забывает кто он, президент ихний.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:34
Цитата:
Опять по секрету скажу, немцы свои системы ПВО еще дополнительно дают, количество не буду говорить 😂😂😂.
alex_60:
Всего две? А чё так мало.
Всего две? А чё так мало.
Опять по секрету скажу, немцы свои системы ПВО еще дополнительно дают, количество не буду говорить 😂😂😂.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:36
Цитата:
Я тебе верю.
Kairat stayer:
вообще то более 100 уничтожила, внимательно смотри федеральные каналы РФ.
вообще то более 100 уничтожила, внимательно смотри федеральные каналы РФ.
Я тебе верю.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:38
Грамотеи, с цивилизованными странами хотят тягаться, молодец О. Шольц, со своим продвинутым народом! Зеер гут!(очень хорошо).
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:40
Цитата:
Хорошо горят, красиво.
Kairat stayer:
говори, еще танки леопард
говори, еще танки леопард
Хорошо горят, красиво.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.03.24 - 17:42
Цитата:
На мой взгляд, еще и Франция ПВО даст, небо Одессы закроют, в их стратегические планы входить, тоже никому не говори.
alex_60:
Я тебе верю
Я тебе верю
На мой взгляд, еще и Франция ПВО даст, небо Одессы закроют, в их стратегические планы входить, тоже никому не говори.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
|Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать