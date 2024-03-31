Отправлено: - 17:31

alex_60:

Всего две? А чё так мало. Уже 38 уничтожено. Чтобы сорок ровно было?

Цитата:Уничтожили только один блуждающий. Пропаганда, вообще то более 100 уничтожила, внимательно смотри федеральные каналы РФ.