Отправлено: - 13:48

maxsaf:

А там ошибка на ошибке. Ну не можете писать по-русски - пожалуйста, не издевайтесь, переводите делопроизводство на казахский. Красовки, блин...

maxsaf:

те, кто у них там в розыске, на "доске почета" висят - они заочно осуждённые что-ли?

Цитата:Это не документЭто напечатанная на компе болванка которую кто-то слилНет подписи, печатиПоэтому можно хоть пупкин-запупкин написать этот скриншот никакой силы не имеетЦитата:Те кто в розыске ОФИЦИАЛЬНО разыскиваются в совершении преступленияДля этого следователь провел все действия чтобы подтвердить факт для публикования ориентировкиА тут полиция ищет человека для дознаванияМожет он ничего не сделал,просто его хотят найти и узнать был он там или нетЕсли полиция каждого кто проходил мимо убийства будет публиковать публично в розыск то у нас так народ начнет всех соседей боятся