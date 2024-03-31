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≡ Спасатели ожидают усиление паводка из-за резкого потепления в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48883
Спасатели ожидают усиление паводка из-за резкого потепления в Костанайской области
Отправлено: 31.03.24 - 12:49
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Синоптики обещают на будущей неделе повышение температуры до +20 градусов, а также дождь. В связи с этим в ДЧС прогнозируют ухудшение паводковой обстановки в южных регионах области
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37397
Спасатели ожидают усиление паводка из-за резкого потепления в Костанайской области
Отправлено: 31.03.24 - 12:49
#1
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Жесть какая то



[Исправлено: 111, 31.03.2024 - 13:57]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15453
Re: Спасатели ожидают усиление паводка из-за резкого потепления...
Отправлено: 31.03.24 - 13:41
#2
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Цитата:
Также ожидается приход воды по крупным рекам с России, при критическом сбросе воды в зонах риска находятся Житикаринский, Денисовский, Костанайский, Карабалыкский, Федоровский районы и район Беймбет Майлина.


Это по каким рекам с России?
Шортанды в Житикаре в Россию уходит
Аят в Россию уходит
Тобол наш в Россию уходит
Что они там сбросят то? И самый главный вопрос а с Россией нельзя никак договорится не сбрасывать воду раз у нас такая ситуация?
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
92
Re: Спасатели ожидают усиление паводка из-за резкого потепления...
Отправлено: 31.03.24 - 14:36
#3
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ну тогда наверное снимут областного
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1942
Re: Спасатели ожидают усиление паводка из-за резкого потепления...
Отправлено: 31.03.24 - 16:17
#4
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Цитата:
abaika95:

Аят приходит из России и впадает в Тобол. Вспомните 2014,как вода из России Тарановку топила.
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