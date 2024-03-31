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Также ожидается приход воды по крупным рекам с России, при критическом сбросе воды в зонах риска находятся Житикаринский, Денисовский, Костанайский, Карабалыкский, Федоровский районы и район Беймбет Майлина.

Цитата:Это по каким рекам с России?Шортанды в Житикаре в Россию уходитАят в Россию уходитТобол наш в Россию уходитЧто они там сбросят то? И самый главный вопрос а с Россией нельзя никак договорится не сбрасывать воду раз у нас такая ситуация?