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≡ Строгий выговор получили министры и акимы областей, пострадавших от паводков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48883
Строгий выговор получили министры и акимы областей, пострадавших от паводков
Отправлено: 30.03.24 - 21:43
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В их числе глава Костанайской области Кумар Аксакалов. Помимо этого ему вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии, сообщает Акорда.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1054
Re: Строгий выговор получили министры и акимы областей,...
Отправлено: 31.03.24 - 14:16
#15
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Цитата:
абике:

......ссыльные и депортированные уехали сам видишь кто остался а кто в ланданах и америцах повыучивался вот и результат...что дальше?????
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1054
Re: Строгий выговор получили министры и акимы областей,...
Отправлено: 31.03.24 - 14:18
#16
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Цитата:
abaika95:
Кто это вы? Вы официозную пургу на всех не распространяйте пожалуйста Цитата


.....дед пихто....
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1054
Re: Строгий выговор получили министры и акимы областей,...
Отправлено: 31.03.24 - 14:26
#17
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Цитата:
abaika95:

.....да успокойся чайку хлебни и таблеточку успокоительную выпей....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37397
Строгий выговор получили министры и акимы областей, пострадавших от паводков
Отправлено: 31.03.24 - 14:30
#18
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
здесь паводок с которым не справляются....

У вас там всю жизнь под мостиком, сколько помню..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37397
Строгий выговор получили министры и акимы областей, пострадавших от паводков
Отправлено: 31.03.24 - 14:50
#19
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Что то по тик току прошлое идет что ли, что Токаев выкинул правительство, моя там что то смотрит, может настоящее, а, нет, выговоры, очередные китайские предупреждения

[Исправлено: 111, 31.03.2024 - 15:52]
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