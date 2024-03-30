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≡ Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48883
Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 21:13
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Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили сегодня, 30 марта, в квартире полицейские. По данному факту возбуждено уголовное дело, полиция ведет следствие.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6116
Re: Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 31.03.24 - 08:48
#15
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Цитата:
maxsaf:
Ну не можете писать по-русски -


Написано по русски- но, с ошибкой; кроссовки - на казахском точно так же будут; и писали текст в ориентировке - не редакция, а полиция. Тогда им и писать надо: - ЧЁРНАЯ, а не "..чёрные вязаная шапка..".; и не "...четные ..", а "..ЧЁРНЫЕ..".
Наверное и поэтому сказали: - НЕ ПУБЛИКОВАТЬ а то засмеют, так сказать - для внутреннего пользования.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22830
Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 31.03.24 - 09:24
#16
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Цитата:
ACROS:
Написано по русски- но, с ошибкой; кроссовки - на казахском точно так же будут; и писали текст в ориентировке - не редакция, а полиция. Тогда им и писать надо: - ЧЁРНАЯ, а не "..чёрные вязаная шапка..".; и не "...четные ..", а "..ЧЁРНЫЕ..". Наверное и поэтому сказали: - НЕ ПУБЛИКОВАТЬ а то засмеют, так сказать - для внутреннего пользования.

Куртка болоньевая, мягкий знак пропустили. Предусмотренного, а не предусмотренной. Я же говорю, там ошибок как у двоечника в диктанте...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37391
Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 31.03.24 - 12:37
#17
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Вот так надо

Разыскивается

Профайл
абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
107
Re: Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 31.03.24 - 12:49
#18
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Позор! Даже ориентировку написать не могут. Да уж, кадры решают все!
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