Отправлено: - 09:24

ACROS:

Написано по русски- но, с ошибкой; кроссовки - на казахском точно так же будут; и писали текст в ориентировке - не редакция, а полиция. Тогда им и писать надо: - ЧЁРНАЯ, а не "..чёрные вязаная шапка..".; и не "...четные ..", а "..ЧЁРНЫЕ..". Наверное и поэтому сказали: - НЕ ПУБЛИКОВАТЬ а то засмеют, так сказать - для внутреннего пользования.

Цитата:Куртка болоньевая, мягкий знак пропустили. Предусмотренного, а не предусмотренной. Я же говорю, там ошибок как у двоечника в диктанте...