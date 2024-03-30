maxsaf: эти выговоры потом влияют на трудоустройство в будущем?
Я думаю, что при нынешнем режиме власти: - не влияет и не будет влиять в будущем и вот почему ( беглый непрофессиональный анализ бывшего парторга): - мы помним слова о -" ..без злого умысла.."- это первое; второе: - уплата суммы штрафа полностью и сокращение срока отсидки(УДО) за коррупционные дела и возврат в будущем на работу в госорганы - это проект, но очевидно с заделом в будущей реальности;
Раньше если мои коллеги получали на бюро райкома - выговор или не дай бог строгий и ещё с занесением- это был БЕЛЫЙ-ВОЛЧИЙ билет на всю жизнь. Работать можешь на рядовых должностях, но на дальнейшей карьере уже жирный и чёрный крест.
Цитата://министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову, -//
Блин, первый раз услышал что у нас есть такое министерство( действительно, старею наверное). В связи с этим вопрос ?- какое профильное образование у этого министра?? и есть ли такое образование и опыт работы у сотрудников этого министерства ?? Не финансист ли министр случайно, или юрист ?? Как минимум он должен иметь образование и опыт работы - ГИДРОМЕЛИОРАТОРА. Не знаю как сейчас, а раньше, при Союзе, у нас в Джамбуле был специальный институт- Джамбулский гидромелиоративный институт, ( у меня одноклассник там учился в группе вместе с будущим чемпионом Сериком Конакбаевым ) где готовились СПЕЦИАЛИСТЫ: - по дамбам, по котлованам, по всем гидротехническим и ирригационным сооружениям и в том числе - подготовка к весенним паводкам - это был их ПЕРСОНАЛЬНЫЙ хлеб.
Из этого следует, что кадры не профессионалы, а нужно чтобы кадры решали бы все! Акимы и министры должны соответствовать занимаемой должности и более того, компетентны во всех вопросах. Подтопление показало, что не все кадры соответствуют!
Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать