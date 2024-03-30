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≡ Строгий выговор получили министры и акимы областей, пострадавших от паводков
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48883
Строгий выговор получили министры и акимы областей, пострадавших от паводков
Отправлено: 30.03.24 - 21:43
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В их числе глава Костанайской области Кумар Аксакалов. Помимо этого ему вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии, сообщает Акорда.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20468
Re: Строгий выговор получили министры и акимы областей,...
Отправлено: 30.03.24 - 21:43
#1
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Наругал,
строгий выговор объявил,
интересно с занесением или нет.
Так им и надо.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22830
Строгий выговор получили министры и акимы областей, пострадавших от паводков
Отправлено: 30.03.24 - 21:50
#2
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Цитата:
alex_60:
Наругал, строгий выговор объявил, интересно с занесением или нет. Так им и надо.

Все хотел спросить, эти выговоры потом влияют на трудоустройство в будущем?

[Исправлено: maxsaf, 30.03.2024 - 23:09]
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
567
Re: Строгий выговор получили министры и акимы областей,...
Отправлено: 30.03.24 - 22:06
#3
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меньше бы переименовывали все и вся, а занимались конкретным делом-глядишь и толк был бы
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20468
Строгий выговор получили министры и акимы областей, пострадавших от паводков
Отправлено: 30.03.24 - 22:40
#4
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Цитата:
maxsaf:
Все хотел спросить, эти выговоры потом влияют на трудоустройство в будущем?


Раньше в трудовые книжки записывали, также как и поощрения.
Теперь записывать некуда.
Но у госов там своя база наверное какая то есть.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6116
Re: Строгий выговор получили министры и акимы областей,...
Отправлено: 31.03.24 - 08:19
#5
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Цитата:
maxsaf:
эти выговоры потом влияют на трудоустройство в будущем?


Я думаю, что при нынешнем режиме власти: - не влияет и не будет влиять в будущем и вот почему ( беглый непрофессиональный анализ бывшего парторга): - мы помним слова о -" ..без злого умысла.."- это первое; второе: - уплата суммы штрафа полностью и сокращение срока отсидки(УДО) за коррупционные дела и возврат в будущем на работу в госорганы - это проект, но очевидно с заделом в будущей реальности;

Раньше если мои коллеги получали на бюро райкома - выговор или не дай бог строгий и ещё с занесением- это был БЕЛЫЙ-ВОЛЧИЙ билет на всю жизнь.
Работать можешь на рядовых должностях, но на дальнейшей карьере уже жирный и чёрный крест.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6116
Re: Строгий выговор получили министры и акимы областей,...
Отправлено: 31.03.24 - 08:21
#6
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Цитата:
рихард:
толк был бы


Пока толку не будет: - ещё герб не пересмотрели.
Как новый герб утвердят: - и леса перестанут гореть и паводки прекратятся.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6116
Re: Строгий выговор получили министры и акимы областей,...
Отправлено: 31.03.24 - 08:33
#7
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Цитата://министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову, -//

Блин, первый раз услышал что у нас есть такое министерство( действительно, старею наверное). В связи с этим вопрос ?- какое профильное образование у этого министра?? и есть ли такое образование и опыт работы у сотрудников этого министерства ??
Не финансист ли министр случайно, или юрист ??
Как минимум он должен иметь образование и опыт работы - ГИДРОМЕЛИОРАТОРА.
Не знаю как сейчас, а раньше, при Союзе, у нас в Джамбуле был специальный институт- Джамбулский гидромелиоративный институт, ( у меня одноклассник там учился в группе вместе с будущим чемпионом Сериком Конакбаевым ) где готовились СПЕЦИАЛИСТЫ: - по дамбам, по котлованам, по всем гидротехническим и ирригационным сооружениям и в том числе - подготовка к весенним паводкам - это был их ПЕРСОНАЛЬНЫЙ хлеб.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6116
Re: Строгий выговор получили министры и акимы областей,...
Отправлено: 31.03.24 - 08:36
#8
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Цитата:
alex_60:
строгий выговор объявил,


Актюбинца- вообще надо снять - как это так, доработались- взлётную полосу аэропорта ЗАТОПИЛ.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37391
Строгий выговор получили министры и акимы областей, пострадавших от паводков
Отправлено: 31.03.24 - 12:54
#9
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Наш Кумар и тут был, прикольно из Назеке доканывал




[Исправлено: 111, 31.03.2024 - 13:56]
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
107
Re: Строгий выговор получили министры и акимы областей,...
Отправлено: 31.03.24 - 12:57
#10
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Из этого следует, что кадры не профессионалы, а нужно чтобы кадры решали бы все! Акимы и министры должны соответствовать занимаемой должности и более того, компетентны во всех вопросах. Подтопление показало, что не все кадры соответствуют!
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