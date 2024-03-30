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Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48881
Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 21:13
Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили сегодня, 30 марта, в квартире полицейские. По данному факту возбуждено уголовное дело, полиция ведет следствие.
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(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26192
Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 21:13
Так кого - ищите?...
[Исправлено: drakon, 30.03.2024 - 22:17]
[Исправлено: drakon, 30.03.2024 - 22:17]
Re: Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 21:16
НГ, объясните пожалуйста, зачем вы ретушируете фото человека, который в розыске? Может он щас мимо кого-то из читателей вашей газеты прошел?
Re: Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 21:18
Цитата:
Козла отпущения, который под эту фотку подходит
drakon:
кого - ищите?.
кого - ищите?.
Козла отпущения, который под эту фотку подходит
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 669
Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 21:36
Цитата:
Потому что это фото не было предназначено для публикации. Ориентировка была создана для внутреннего пользования полиции, но попала в сеть и начала распространяться. Мы запросили комментарий у полиции и опубликовали его. Вопрос о закрытии лица также решен вместе с пресс-службой ДП - человек только подозревается, его виновность не установлена.
maxsaf:
НГ, объясните пожалуйста, зачем вы ретушируете фото человека, который в розыске? Может он щас мимо кого-то из читателей вашей газеты прошел?
НГ, объясните пожалуйста, зачем вы ретушируете фото человека, который в розыске? Может он щас мимо кого-то из читателей вашей газеты прошел?
Потому что это фото не было предназначено для публикации. Ориентировка была создана для внутреннего пользования полиции, но попала в сеть и начала распространяться. Мы запросили комментарий у полиции и опубликовали его. Вопрос о закрытии лица также решен вместе с пресс-службой ДП - человек только подозревается, его виновность не установлена.
Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 21:40
Цитата:
А те, кто у них там в розыске, на "доске почета" висят - они заочно осуждённые что-ли?
Rexyn:
человек только подозревается, его виновность не установлена.
человек только подозревается, его виновность не установлена.
А те, кто у них там в розыске, на "доске почета" висят - они заочно осуждённые что-ли?
Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 21:55
Цитата:
А там ошибка на ошибке. Ну не можете писать по-русски - пожалуйста, не издевайтесь, переводите делопроизводство на казахский. Красовки, блин...
[Исправлено: maxsaf, 30.03.2024 - 23:10]
Rexyn:
Ориентировка была создана для внутреннего пользования полиции, но попала в сеть
Ориентировка была создана для внутреннего пользования полиции, но попала в сеть
А там ошибка на ошибке. Ну не можете писать по-русски - пожалуйста, не издевайтесь, переводите делопроизводство на казахский. Красовки, блин...
[Исправлено: maxsaf, 30.03.2024 - 23:10]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6808
Re: Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 21:59
Человека с квадратными глазами трудно найти и тем более в чем-то обвинить, странная логика.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 567
Re: Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 22:13
ну а какой смысл было тут эти квадратики публиковать? Раз нельзя, то оставьте текст и будет достаточно
Re: Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 22:17
У нас в домовом чате выставлено его фото, все данные + адрес .Так что мы уже все на ушах, кони пьяные, хлопцы запряжённые!
Re: Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 22:19
Цитата:
Ну тогда по идее надо искать того, кто допустил утечку ориентировки под грифом ДСП. Можно с фоткой
Филипповна:
У нас в домовом чате выставлено его фото, все данные +
У нас в домовом чате выставлено его фото, все данные +
Ну тогда по идее надо искать того, кто допустил утечку ориентировки под грифом ДСП. Можно с фоткой
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20467
Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 22:45
Глупая публикация по сути.
Нет фото, ну и не опубликуйте.
А так пшик, не более.
Нет фото, ну и не опубликуйте.
А так пшик, не более.
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1272
Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 22:48
Комментарий проходит проверку.
Re: Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 22:54
Дзюба уже задержан в Узункольском районе, п. Троебратное в заброшенном доме участковым
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