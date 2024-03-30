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≡ Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48881
Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 21:13
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Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили сегодня, 30 марта, в квартире полицейские. По данному факту возбуждено уголовное дело, полиция ведет следствие.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26192
Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 21:13
#1
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Так кого - ищите?... 8-) :-o

[Исправлено: drakon, 30.03.2024 - 22:17]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22829
Re: Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 21:16
#2
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НГ, объясните пожалуйста, зачем вы ретушируете фото человека, который в розыске? Может он щас мимо кого-то из читателей вашей газеты прошел? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22829
Re: Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 21:18
#3
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Цитата:
drakon:
кого - ищите?.

Козла отпущения, который под эту фотку подходит :lol:
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
669
Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 21:36
#4
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Цитата:
maxsaf:
НГ, объясните пожалуйста, зачем вы ретушируете фото человека, который в розыске? Может он щас мимо кого-то из читателей вашей газеты прошел?

Потому что это фото не было предназначено для публикации. Ориентировка была создана для внутреннего пользования полиции, но попала в сеть и начала распространяться. Мы запросили комментарий у полиции и опубликовали его. Вопрос о закрытии лица также решен вместе с пресс-службой ДП - человек только подозревается, его виновность не установлена.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22829
Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 21:40
#5
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Цитата:
Rexyn:
человек только подозревается, его виновность не установлена.

А те, кто у них там в розыске, на "доске почета" висят - они заочно осуждённые что-ли?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22829
Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 21:55
#6
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Цитата:
Rexyn:
Ориентировка была создана для внутреннего пользования полиции, но попала в сеть

А там ошибка на ошибке. Ну не можете писать по-русски - пожалуйста, не издевайтесь, переводите делопроизводство на казахский. Красовки, блин... :-x

[Исправлено: maxsaf, 30.03.2024 - 23:10]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6808
Re: Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 21:59
#7
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Человека с квадратными глазами трудно найти и тем более в чем-то обвинить, странная логика.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
567
Re: Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 22:13
#8
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ну а какой смысл было тут эти квадратики публиковать? Раз нельзя, то оставьте текст и будет достаточно
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
156
Re: Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 22:17
#9
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У нас в домовом чате выставлено его фото, все данные + адрес .Так что мы уже все на ушах, кони пьяные, хлопцы запряжённые!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22829
Re: Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 22:19
#10
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Цитата:
Филипповна:
У нас в домовом чате выставлено его фото, все данные +

Ну тогда по идее надо искать того, кто допустил утечку ориентировки под грифом ДСП. Можно с фоткой :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20467
Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 22:45
#11
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Глупая публикация по сути.
Нет фото, ну и не опубликуйте.
А так пшик, не более.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1272
Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 22:48
#12
Комментарий проходит проверку.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
156
Re: Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 22:54
#13
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Дзюба уже задержан в Узункольском районе, п. Троебратное в заброшенном доме участковым
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