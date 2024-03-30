Отправлено: - 21:50

alex_60:

Наругал, строгий выговор объявил, интересно с занесением или нет. Так им и надо.

[Исправлено: maxsaf, 30.03.2024 - 23:09]

Цитата:Все хотел спросить, эти выговоры потом влияют на трудоустройство в будущем?