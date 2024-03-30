Отправлено: - 21:36

maxsaf:

НГ, объясните пожалуйста, зачем вы ретушируете фото человека, который в розыске? Может он щас мимо кого-то из читателей вашей газеты прошел?

Цитата:Потому что это фото не было предназначено для публикации. Ориентировка была создана для внутреннего пользования полиции, но попала в сеть и начала распространяться. Мы запросили комментарий у полиции и опубликовали его. Вопрос о закрытии лица также решен вместе с пресс-службой ДП - человек только подозревается, его виновность не установлена.